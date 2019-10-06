武警官兵國慶假日堅守崗位保平安

10月2日，在三亞動車站，武警海南總隊三亞支隊執勤官兵正在武裝巡邏。 中評社北京10月6日電／國慶期間，海南三亞街頭景區人流湧動，瓊州大地處處歡樂祥和。武警海南總隊三亞支隊全力做好國慶安保工作，確保人民群眾度過一個歡樂和諧的假期。



新華社報道，在三亞動車站，一波波客流不斷湧進湧出。為確保車站秩序，擔負執勤任務的該支隊執勤五中隊官兵加強對售票廳、候車廳、進出站和安檢口等重點部位的警戒疏導，使旅客能夠有序快速通過卡口。同時，他們還專門成立了便民服務小組，為旅客提供問路咨詢、提運行李、醫療送藥等服務。



擔負南山文化旅遊景區的該支隊執勤六中隊官兵軍容嚴整，穿梭在擁擠的人流之中。每間隔15分鐘，帶隊小組長都要向中隊值班室報告當前執勤情況。10月3日上午，南山文化旅遊區和大小洞天景區的檢票口、電瓶車站人山人海，為防止發生踩踏等意外事故，支隊在景區設置了數個流動巡邏組，官兵們積極幫助攙扶老人、護送小孩，全力維護景區秩序，確保遊客旅行安全。擔負此次任務的該中隊指導員鐘弘說，越是重要節日，我們越不能掉以輕心。



與此同時，在三亞鳳凰國際機場，官兵們正在認真執勤，保障人民群眾出行安全；在陵水火車站、保亭城區，武警官兵與公安民警聯合開展武裝巡邏；在三亞市政務中心大樓門前，全副武裝的武警特戰官兵在防彈運兵車內保持高度戒備狀態，隨時做好遂行各項任務的準備。



據悉，節日期間，這個支隊500餘名官兵擔負著轄區動車站、機場和主要廣場、景區等地維護秩序、武裝巡邏等任務。