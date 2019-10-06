中評社北京10月6日電／截至10月5日23點，中國移動5G預約用戶數已經達到532萬，中國聯通5G預約用戶數為175萬，中國電信5G預約用戶數為176萬，合計用戶近900萬，逼近1000萬大關。



為了吸引用戶踴躍參與預約活動，三大運營商均為用戶提供了多種優惠活動。套餐折扣方面，中國移動活動頁面顯示，客戶自領取5G套餐折扣優惠之日起三個月內如訂購中國移動全網統一套餐，則訂購後可連續6個月享受套餐費折扣。網齡越長優惠越多，網齡5年及以上享7折優惠，網齡5年以內享8折優惠。



中國聯通、中國電信也推出了類似的套餐折扣活動，不過對用戶網齡的要求降低到了3年。預約頁面均顯示，用戶預約後，將連續6個月享受5G套餐折扣優惠。網齡3年及以上用戶享受7折優惠，網齡三年以內及新入網用戶享8折優惠。



購機優惠方面，目前三大運營商支持的機型都不是很多，分別只有兩三款，優惠力度在150元到550元之間。聯通活動頁面顯示，目前活動支持兩款手機，三星Note 10＋5G版優惠500元，vivo旗下的iQOO Pro 5G版優惠400元。電信的購機折扣則分別是iQOO Pro優惠150元，中興天機Axon 10 Pro優惠300元，三星Note 10＋優惠550元。



在中國移動的優惠活動中，小米9 Pro 5G版可優惠300元，中國移動的先行者X1、三星Note 10＋ 5G版可優惠500元。北京移動方面向新京報記者表示，未來將加入更多5G機型。



此前，包括新京報在內的多家媒體報道稱，三大運營商5G套餐的最低資費大約會在200元／月，這讓許多用戶大呼“用不起”。而目前三家推出的套餐折扣活動，讓用戶至少可以在商用開啟後的六個月內，享受大約160元／月或140元／月的優惠資費，在購買5G手機過程中也能夠節省數百元的購機款，在一定程度上可以促進用戶早日用上5G。

