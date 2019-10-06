朝鮮加快經濟建設步伐　民眾購買力提高

中評社北京10月6日電／近日，記者前往朝鮮兩江道三池淵郡採訪。一個突出的感受是，整個三池淵郡如同一個規模宏大的建設工地，一排排嶄新的居民住宅樓即將竣工，旅遊設施、涉外酒店、綜合醫院、紀念品商店等幾十個項目同時開工。三池淵郡人民委員會嚴正龍介紹，在金正恩委員長的直接領導和親切關懷下，朝鮮全國上下都在積極支援三池淵郡的建設。預計到明年11月，住宅樓和公共設施將竣工，2萬多居民喬遷新居。三池淵郡將擁有一座國際標準的超五星級酒店、一所現代化綜合醫院，還有一處可供外國遊客休閑度假的民宿旅遊區，三池淵郡將作為一座新興旅遊城市歡迎各國遊客到來。



今年4月初，金正恩委員長對三池淵郡視察時指出，要大力推進三池淵郡建設，充分顯示朝鮮經濟發展的潛力，全黨全國都要關心和支持三池淵郡的建設，把三池淵郡建設成為生活富裕、具有現代文明的旅遊新城。



三池淵郡的變化是朝鮮近年來大力推進經濟建設的一個縮影。自從2018年4月金正恩委員長提出“全黨全國集中一切力量進行社會主義經濟建設”的新經濟戰略路線以來，朝鮮在經濟建設方面明顯加快了步伐。



一是大力加強基礎設施建設。無論是元山葛麻海岸旅遊區，還是陽德郡溫泉旅遊區，大批基建項目已取得階段性成果。在記者從平壤出發前往三池淵郡的途中，看到元山、鹹興、清津等多個城市，一棟棟新建的高樓正拔地而起。



二是十分重視科學技術對經濟發展的推動作用，在科技成果應用普及方面取得進展。元山市鬆濤園綜合食品廠總工程師權英哲告訴記者，他們成功的秘訣就是“重視人才、鼓勵創新”。他說，食品廠有新產品研發團隊，也有推廣信息化和自動化的專業技術團隊，“我們工廠將爭取到2025年取消生產過程中的所有手工操作環節，實現全部生產流程的自動化管理。”據朝中社報道，朝鮮國家科學院在火力發電、林木培育、水產養殖、牲畜飼養、造紙等多個領域進行創新研究，解決了不少難題，取得了多項成果，給不少企業帶來了良好的經濟效益。



三是進一步加大經濟開發區建設力度，促進對外經貿合作。來自朝鮮經濟開發協會的消息說，自2013年11月，朝鮮宣布在8個道或直轄市的部分地區建設13個經濟開發區後，近期又先後在首都平壤恩情區、三池淵郡、新義州市、江陵郡的部分地區建設新技術開發區、國際觀光特區、國際經濟合作區、國際綠化示範區等，目前朝鮮全國興建的經濟開發區已經擴大到20多個。



隨著經濟的恢復與發展，朝鮮城鄉居民的生活水平也穩步提升，普通民眾的購買力和消費熱情明顯提高。今年4月中旬，平壤大城百貨商店正式營業，成為平壤市東部地區最大的綜合商店，也是目前平壤檔次最高、服務最好的一家百貨店。金正恩委員長在商店開業前專程前來視察，他強調要銷售品質優良的生活必需品和大眾消費品，切實為平壤市民提供高品質的服務與保障。現在，大城百貨商店作為首都人氣最旺的商店，已經成為平壤市一道亮麗的風景線。



（來源：人民網－人民日報）