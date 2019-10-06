田徑世錦賽我國選手佳績頻傳獎牌榜穩居第二

中評社北京10月6日電／當地時間4日晚，在卡塔爾多哈舉行的2019國際田聯世界田徑錦標賽男子4×100米接力預賽中，由蘇炳添、許周政、吳智強和謝震業組成的中國接力隊以37秒79的成績刷新了全國紀錄，順利晉級決賽。在女子4×100米接力比賽中，中國隊時隔22年再度闖入決賽。



本屆世錦賽中，由劉虹、梁瑞領軍的中國競走隊發揮優異，獲得了女子20公里、50公里競走兩個項目總共6枚獎牌中的5枚，其中劉虹、切陽什姐和楊柳靜包攬女子20公里競走的金銀銅牌，3面五星紅旗在哈利法國際體育場內同時升起，這也是田徑世錦賽女子競走項目歷史上首次由來自同一國家的3名選手站上領獎台。在女子50公里競走項目中，梁瑞不負眾望獲得冠軍，收獲了中國隊在該項目中的首枚世錦賽金牌。



作為中國田徑傳統優勢項目，中國選手在女子投擲項目中的表現同樣搶眼。“七屆元老”鞏立姣在本屆世錦賽中成功衛冕，收獲了個人的第六枚世錦賽獎牌。女子投擲項目中，呂會會、劉詩穎和王崢再為中國代表隊增添1銀2銅。



謝震業以20秒03闖入男子200米決賽，成為歷史上首位闖入世錦賽男子200米決賽的中國選手。謝文駿以13秒29的成績獲得了男子110米欄第五名，創造了中國選手自劉翔之後在世錦賽直道項目中的最好名次。



本屆世錦賽，中國參賽人數和項目較上屆倫敦世錦賽都有所提升。在已經進行的8個比賽日中，中國田徑隊以3金3銀3銅的成績繼續穩居獎牌榜的第二位。9枚獎牌的成績也追平了2015年北京世錦賽的表現。



（來源：人民網－人民日報）



