大興國際機場刷臉通行 20分鐘可登機　

中評社北京10月6日電／無需身份證件，也無需掃描二維碼，乘客只需“刷”一下臉，就能看到自己的登機口信息；到了登機口，本次航班的乘客可以直接登機，而其他乘客則會被提醒阻攔；在貴賓室，工作人員佩戴著AR眼鏡，自動識別乘客身份，為其安排座位。北京大興國際機場投入運營的同時，東方航空聯手中國聯通、華為共同打造的“智慧出行集成服務系統”正式面世。



近日，新京報記者專訪了東方航空地面服務部北京大興國際機場籌備組副組長黃琳，探訪“刷臉通行”等新體驗的台前幕後。黃琳向新京報記者表示，這是全球首個基於5G千兆網的商業應用，東航工作人員的實地體驗情況顯示，從值機、行李托運到登機口只需要20分鐘。智慧出行不僅是一個個創新點的拼凑，而且是對整個出行流程的重塑。



作為項目合作夥伴，華為在網絡和硬件等方面都為東方航空提供了技術支持。華為DIS（室內數字系統）產品線CMO李欣向新京報記者表示，5G網絡在上行下行的大帶寬、移動狀態下的穩定性、行業應用的高可靠方面，具有4G網絡無法比擬的優勢。



■ 探秘



“刷臉通行”靠的是新技術綜合應用



在大興國際機場，乘客的行李托運也有了全新的體驗。通過手機APP完成自助值機和行李托運後，乘客只需將電子行李牌貼近手機，幾秒鐘內就能將航班號、行李目的地等信息錄入。行李托運交付全程“無紙化”，不僅提高了托運效率，還能實現行李運輸全流程的高清視頻監控。

