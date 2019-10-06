星島：市道風雨飄搖　亟需“雷霆救兵”

中評社香港10月6日電／星島日報今天社論說，周六香港全城飽受暴力狂潮衝擊，在騷亂威脅下，昨天大部分商場、店鋪和超市關門，港鐵全線停開，街上行人疏落，市面淒清得令人心酸，零售業受創之重難以估量。



本港零售銷貨八月已現暴跌，按年大挫百分之二十三，跌幅是有記錄以來最差，九月至今市面更亂，國慶黃金周旅客大跌，連十月至十一月的兩大旅遊盛事亦告取消，零售寒冬將持續凜烈，商戶經營壓力大增，捱不下去的話只能減薪裁員甚至結業。危機當前，政府與各界除了急須合力恢復社會穩定，還可參考十六年前沙士肆虐期間的做法，聯手互相策動“推銷香港”行動，以振興經濟。



本港零售貨值已經連跌七個月，當中八月份更是插水式下跌，各項貨品分類幾乎無一不跌，只有超級市場和燃料例外，超級市場貨品涉及市民基本生活所需，而汽車燃料煤電費用則早已調整，電費開支更因今夏持續高溫而增加。這顯示無論旅客和本地市民的消費都大幅下降。



零售業表現大為失色，社會動盪和暴力示威的影響愈來愈明顯。旅遊發展局公布八月份訪港旅客人次急跌近四成，而國慶黃金周本來生意盈門，這幾天卻冷清得多，今年黃金周內地來港旅行團平均每天只有十五個，與去年二百多團不可同日而語。十月一日入境人次只得三十三萬，比去年少五成，入境處預計整個黃金周出入境人次都會比去年挫五成，是十五年來最低，往年估計各關卡會“非常繁忙”的字眼，今年已失了蹤。



多項盛事煞停 雙重打擊



實際上，就算旅客十月一日來港，多個消費熱點商場及旺區街鋪都因為示威活動而關門，包括鐵路沿線的人氣商場，令人購物消費便利與興致大減。不僅旅客，就算本地居民，消費同樣受影響，商場關閉和港鐵停止服務，進一步打擊市況。