中組部原秘書長：“實事求是”是我黨一切工作的基礎

何載個人照。（受訪者供圖） 中評社北京10月6日電／何載原名容恭，1919年11月生於甘肅成縣，今年整100歲了。在革命年代，他把自己的名字改成了何載，意思是願為黨和人民的事業奮力拉車、負重前行。1936年他參加革命，1938年2月入黨，曾在中央西北局工作，1950年先後任中央政秘室秘書、中辦秘書室副主任、主任，兼中南海總支書記。1958年至1979年，他被下放到農村，參加勞動21年。



1976年，“四人幫”被粉碎後，百廢待興，人民期盼著撥亂反正。次年，胡耀邦任中組部部長，主持冤假錯案平反。隨後，何載被調往中組部，任秘書長兼幹部審查局局長，具體負責平反冤假錯案。1995年退休後，年過七旬的何載把全部精力放在了扶貧事業上。



去年12月，中共中央、國務院授予何載“改革先鋒”稱號。他被評價為落實幹部政策、平反冤假錯案的執行者，為廣大幹部投身改革開放熱潮創造了條件、作出了歷史性貢獻。



何載說，“我只是做了一名共產黨員應該做的本職工作。總的來說，我是幸運的，只是我蒙受黨和人民哺育得多而貢獻得少。”



談冤假錯案平反



“至關重要時刻，鄧小平適時提出‘要完整準確地理解毛澤東思想’”



新京報：當時平反冤假錯案，具體有哪些阻礙？



何載：1976年，粉碎“四人幫”以後，百廢待興。人民期盼著撥亂反正，正本清源，平反冤假錯案。

