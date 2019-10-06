臉書加密貨幣計劃受重挫

中評社香港10月6日電／社交網facebook擬於明年上半年推出加密貨幣Libra的計劃，受到重大打擊。在Libra遭受多國監管機關強烈質疑之際，電子支付系統PayPal上周五宣布退出Libra監督聯盟。全球最大支付服務供應商VISA和萬事達卡，據悉也正考慮終止與Libra的關係。



星島日報報道，facebook於今年六月宣布，將於明年上半年推出一款名叫“Libra”（譯為天秤座，有指象徵平衡與公正）的加密貨幣。facebook與其多家夥伴成立一家總部設於日內瓦、名為“Libra協會”的非牟利機構，將負責監督Libra貨幣的營運，而非由facebook直接管理。信用卡公司VISA、萬事達，以及網約車公司Uber、網上支付系統Paypal、世界婦女銀行（WWB）等二十八家企業或組織，是Libra協會的創始成員。



但PayPal上周五宣布決定退出負責監督Libra貨幣營運的Libra協會，讓公司本身可以集中力量經營及發展本業。該公司說：“facebook長期以來都是PayPal的珍貴戰略夥伴。我們將繼續在不同領域，與facebook合作及支持他們。我們還是對Libra的抱負表達支持，盼望繼續保持對話，尋找方法將來可以合作。” 總部位於加州聖何塞的PayPal是首家宣布終止與Libra合作夥伴關係的公司，但據報其他一些獲邀參與監督角色的公司對此也有新的想法。《華爾街日報》日前報道，全球最大支付服務供應商VISA和萬事達卡，正考慮終止與Libra的關係。



Libra協會則表明，即使沒有PayPal，仍計劃繼續推進Libra項目。該協會的政策部門主管迪斯帕蒂回應道：“需要一定的勇氣、堅毅和野心，才可以抓住時代機遇，去做正確的事。Libra項目是一條漫長和充滿挑戰性的路。如果有一些合作夥伴欠缺承擔，我們現在知道總好過遲些才知道。”PayPal沒有詳細解釋退出的原因，但在過去數月，多國監管部門和美國一些國會議員都對Libra的計劃提出質疑，也不斷有人抨擊facebook的商業模式，令用戶私隱得不到足夠保障。