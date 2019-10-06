縱火區辦險燒民居　民記強烈譴責

中評社香港10月6日電／暴徒前晚在各區大肆破壞，四處堵路、縱火、搶劫，更以建制派作為主要的攻擊目標，民建聯數十個地區辦事處前晚就被暴徒破壞縱火。民建聯昨日發表聲明，強烈譴責暴徒在位處民居的地區辦事處縱火，極有可能波及民居，威脅居民的生命安全，並強調絕對不會向這股黑色恐怖暴力屈服，並呼籲全港市民要堅定支持警隊嚴正執法，止暴制亂。



民建聯在聲明中指出，暴徒攻擊港鐵站、列車、商店、銀行、商會甚至學校，更肆意圍毆途人，聚眾襲警，甚至搶槍和向警員掟汽油彈，又全面針對建制派政黨和議員，多個地區辦事處遭破壞。



民建聯批評，3個多月的暴力衝擊，已令香港五勞七傷，但他們不但未肯收手，反而不斷借故把暴力升級。“暴徒極端暴力行為無法無天，要將香港推向深淵，民建聯予以強烈譴責！”



絕不向黑色恐怖暴力屈服



民建聯強調，暴徒的暴力行為已令社會深陷黑色恐怖力量陰霾下，市民已失去免於恐懼、個人安全及個人活動的自由。雖然如此，民建聯絕對不會向這股黑色恐怖暴力屈服，“我們的初心堅定不移，我們相信和平安寧的生活是市民所願，維護『一國兩制』是廣大市民所想，我們堅定繼續為市民服務，繼續為落實『一國兩制』而努力。”



民建聯並向全港市民呼籲，不要再向暴徒提供任何支援，同時要堅定支持警隊嚴正執法，止暴制亂。



民建聯屯門區議員葉文斌位於安定的辦事處前晚被縱火。他在fb發帖道：“暴徒的這樣的行為簡直泯滅人性，事實上辦事處樓上正是普通民居，如果火勢蔓延，火頭將會波及到民居，難道暴徒打算連安定的居民也要燒死嗎？ 我們強烈譴責暴徒的暴行！”



民建聯元朗區議員馬淑燕亦是受害者之一。她在fb發帖指，其位於耀華樓的辦事處遭惡意破壞及縱火，“大廈內有六百多戶住戶，當中有長者、有行動不便者、有幼童居住，鄰近有住宅大廈，在你／你們點火那刻可曾有替他們的安全想？ 這班街坊朋友與小燕共度多個年頭，彼此有一份深厚感情，容不下這種蓄意毀壞、濫用暴力的惡行。”



她強調，“政見不同，可以不支持我；理念不同，可以拒絕溝通，......任何人如對小燕有任何不滿，應以合情、合理、合法程序反映及處理，任何訴諸威嚇或暴力的行為只會打擊香港的選舉制度，損害香港的法治。請停止一切暴力行為，還一個安靜及法治的社區給大家。”



（來源：文匯報）