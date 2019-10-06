蒙面暴徒挑戰新法　兩日連續多區打砸

暴徒昨日肆意破壞元朗豐年路輕鐵站設施。（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月6日電／特區政府前日宣佈訂立《禁止蒙面規例》，縱暴派隨即發難在港九各區大肆破壞，經歷大“浩劫”後，本港市面昨日元氣大傷，到處頹垣敗瓦，大批商舖停業或提早關門，港鐵幾近全面癱瘓嚴重影響市民生活。不過，暴徒無視暴行對市民造成的影響，在昨日新例首天生效蓄意挑戰新例，戴上外科口罩及面具，到前晚未被大規模打砸燒的“漏網之區”快閃破壞，使暴徒的魔爪“版圖”迅即伸延至上水、元朗、大埔、香港仔、小西灣等地區，更在天水圍瘋狂破壞輕鐵信號系統，令區區無一倖免陷入無日安寧的境地。防暴警昨日晚上出動驅散，暴徒迅速四散流竄，僅少數人落網。



黑衣暴徒昨日繼續在全港流竄，包括香港仔、小西灣、油麻地、旺角、將軍澳、黃大仙、大埔、元朗和天水圍多區，大肆堵路，破壞商舖和公物，嚴重破壞社會安寧。



在昨日下午3時許，數十名蒙面黑衣暴徒已開始在前晚未遭大肆破壞的上水區集結。他們先在新康街以欄杆及垃圾桶等雜物堵路，繼而到附近一帶街道或商場破壞銀行、連鎖零食店、餅店及食肆等商舖。事後，現場猶如廢墟，滿目瘡痍。至傍晚近6時，大批防暴警趕到場，暴徒迅速逃去。



警元朗制服一男懷利刃



晚上8時許，戴黑色口罩暴徒分別在元朗大馬路及大棠路交界投鐵欄堵路。有一名白衣女子勇敢搬走路障，黑衣暴徒未敢“私了”，在警員到場前逃去。



