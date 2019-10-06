煽戴口罩返學　煽暴派擾校園

（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月6日電／因應《禁止蒙面規例》昨日凌晨生效，教育局前日特別向全港學校發信，促請校方提醒學生及家長新規例的要求，以免誤墮法網，並說明了校園正常相處不應以口罩遮面的原則。不過，煽暴派政黨“香港眾志”再次借題發揮，煽動中學生“不設限期戴口罩上學”，鼓吹學生與學校對立，大搞政治鬥爭。對此，教協視而不見，竟指稱是教育局“將學校置於政治漩渦”。教育界人士及家長昨日在接受香港文匯報訪問時均批評，這些團體一直鼓動政治入校，如今更顛倒是非，抹黑教育局保護校園的提示，是置學生福祉於不顧。



教育局日前發給學校信中提醒學生，為免誤墮法網外出時應避免遮面。除了健康及宗教原因外，校園內日常生活相處，原則上亦不應以口罩遮蓋面孔，希望師長能做好榜樣，學校可依據原則以校本方式處理。



“眾志”、教協及大批煽暴派激進分子，卻肆意扭曲當局意思誤導群眾，意圖挑起對立矛盾。“眾志”聲稱，校園內戴口罩並非法例禁止之列，教育局的信件是“恐嚇學生、分化校園”，又稱學生“透過戴口罩表達政治意見絕不應受到限制”，明目張膽推政治入校。



“眾志”更進一步以“中學生反擊”、“學生反抗”等煽動性字眼，鼓動學生“不設限期戴口罩上學”，大搞校內對立的政治鬥爭。



不少年輕中學生淪為蒙面暴徒，但所謂“教育專業團體”的教協聲言新規例“與學校無關”，又無視煽暴派政黨針對學校煽動的政治鬥爭，反指是教育局“把學校置身政治漩渦中......添煩添亂”云云，明顯顛倒是非。



教育局昨日發表“《禁止蒙面規例》學校信函正面睇”逐點反駁，強調提醒學校及學生注意新規例是有必要且負責任的做法，而學校亦應該教導學生，日常生活中與人相處的慣常方式，進行校本解釋、輔導及支援（見表）。

