法國下月人臉識別驗證身分　歐盟首國實施

中評社香港10月6日電／法國總統馬克龍政府打造的電子身分應用程式Alicem，將於十一月在全國推出，使法國成為歐盟首個以人臉識別技術，來確認民眾身分的國家。政府表示該人臉識別系統將令國家更有效率，但反對派質疑此舉侵犯個人私隱。



星島日報報道，法國內政部六月起測試 Alicem。民眾使用該系統時，須透過Android版的Alicem應用程式（app）建立個人身分帳號，先用智能手機自拍一段影像，然後該自拍影像會與此人護照上的照片比對，讓Alicem系統確認所輸入的身分是其本人。民眾成功建立自己的數碼身分帳號後，即可用以存取超過五百種政府公共服務，例如稅務或社會保障和公用事業帳單等，不需逐次驗證。



Alicem原定在聖誕節推出，馬克龍以促進效率為由提前一個月推。內政部強調，市民建立個人身分帳號之後，將會立即刪除有關影片，而且該帳號的所有個人資料都只會存放在使用者的手機上，不會整合到公民身分數據庫中，也不會被用來監視居民。Alicem讓法國躋身中國、新加坡、印度等打造“數碼身分”的國家之列，並成為歐盟首個以人臉識別技術來確認民眾身分的國家。



不過，反對者指Alicem違反了歐盟制定的“一般資料保護規範”。該規範要求企業或政府組織在處理個人資料時，使用者必須能夠擁有是否同意的自由選擇權，且當不同意時不會有任何不良後果，但Alicem卻規定民眾只能透過人臉識別來驗證自己的身分。據報已有私隱團體就Alicem向法國最高行政法院提出抗議。



此外，還有人擔心Alicem的安全性。一名黑客在四月只花七十五分鐘，就侵入進號稱高度安全的一款政府應用程式，引發人們擔憂黑客一旦入侵Alicem，就能取得市民的所有身分資訊。有反對派議員指出，將人臉識別納入法律，政府可在黃背心反政府示威期間用來追蹤暴力示威者。