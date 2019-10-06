各界批“港獨宣言”癡人說夢

中評社香港10月6日電／反修例風波伊始，就一直有“獨人”參與。他們最初從在遊行中舉“港獨旗”、組“波羅的海人鏈”，到唱“獨歌”、掛黑旗等，漸進式向年輕人“播獨”。在特區政府前日決定引用緊急法訂立禁蒙面法後，網上討論區“連登”上就出現了所謂“香港臨時政府宣言”，有人更聚集在馬鞍山新港城中心中庭和荃灣荃新天地外，齊讀“宣言”。多名港區全國人大代表昨日在接受香港文匯報訪問時批評，有關的所謂“港獨宣言”完全是癡人說夢的幼稚行為，不可能撼動“一國兩制”，而公開煽動“港獨”極有可能已幹犯叛逆罪和煽動罪，促請特區政府嚴正執法，不能讓“港獨”分子有機可乘。



所謂“香港臨時政府宣言”照搬1776年《美國獨立宣言》字句：“人人生而平等，上天賦予全人類某此不可剝奪之權，包含生命權、自由權、尊嚴權及追求幸福之權。”並稱是“我等一直所認同及不可踐踏之真理及原則。”該“宣言”又宣佈了7項內容，“例如停止政府所有工作”、“罷免主要官員”、“叫停近期政策”等，完全體現了顛覆政府的“港獨”性質。此外，昨日連登仔還貼出了“香港獨立宣言”、“香港革命軍法”等“癡人說夢”式的“建國”文件。



吳秋北：“一國兩制”無法撼動



港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北指出，在這場所謂“反修例”的行動中，暴徒的“港獨”目的已表露無遺，所謂“訴求”都是藉口，“港獨”分子企圖用幾句“宣言”，就改變香港屬於中國這一堅實的事實，只是少數“獨人”極端荒謬、幼稚的行徑，完全不可能撼動“一國兩制”。



但他提醒，必須警惕“港獨”分子與外部勢力里應外合、騎劫市民，令暴力不斷升級的企圖，並促請特區政府嚴正執法，不能讓“港獨”有機可乘，又呼籲市民要與“港獨”分子劃清界限，制止一切美化“港獨”的行徑。

