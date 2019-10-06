暴徒圍毆市民　消防未施援捱轟

白衣男在消防車旁遭暴徒圍毆至滿身鮮血，車上消防員被指一直未有施援。（圖片源自網絡） 中評社香港10月6日電／特區政府前日宣布，《禁蒙面法》昨日凌晨零時生效，暴徒前晚瘋狂反撲，蒙面破壞肆無忌憚，圍毆不同意見人士。一名白衣男前晚在深水埗被十多名蒙面黑衣暴徒圍毆，片段拍到消防員坐在消防車內未施援手，最終白衣男被暴徒打至滿身鮮血。面對社會公眾質疑，消防處昨日解釋，沒有足夠經驗處理暴力事件，及沒有相關訓練和適當的保護裝備，對於屬員在應對事件所面對的困難，希望廣大市民能夠諒解云云。／大公報記者 龔學鳴



網絡流傳的短片顯示，前晚10時半左右，一名白衣男子在深水埗街頭手持長刀，被十多名黑衣暴徒瘋狂掟雜物，包括水樽、木條、頭盔等，白衣男一度還擊，但不敵黑衣暴徒圍毆，結果一直逃走，暴徒的手推車、鐵馬等不斷擲中白衣男。該名白衣男逃至欽州街和長沙灣道交界，碰巧有兩輛消防車經過。



白衣男背靠其中一輛消防車，當時鮮血染紅了白衣人，但暴徒繼續掟垃圾桶、雜物等，白衣男一度突圍，躲到另一輛消防車旁，但車上消防員看著白衣男被十多名暴徒圍毆，沒有下車制止。白衣男期間拾起路標作盾牌護身，歷時長達三分鐘，後來有黑衣暴徒聲稱“打夠”才離開。片段顯示，消防員在這三分鐘內並未施援，引起網民批評。



曾被指縱容暴徒



消防處回應傳媒查詢時表示，明白市民對在場消防人員未能即時向該名男子施以援手感失望。當晚約10時34分，該處接報深水埗港鐵站發生二級火警，調派前往處理的泵車和細搶救車正好遇上打鬥，當時群情洶湧，部分人將大量物件擲向消防車。

