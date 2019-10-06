拒開除涉襲警暴徒　網民批枉為人師

（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月6日電／18歲中五學生曾志健10月1日在荃灣連同一班暴徒長時間瘋狂襲擊警察，最終中槍受傷及被捕，隨即被控以一項暴動罪和兩項襲警罪。其就讀的荃灣公立何傳耀紀念中學的法團校董會昨日回應稱，對事件十分難過和痛心，但其中未見有譴責之意，更表明不會開除曾志健的學籍。不少網民質疑該校如此包庇涉嫌犯下嚴重罪行的暴徒，等同鼓勵其他同學犯法，是非不分，枉為人師。



校網聲明幾乎全篇討好暴徒



何傳耀中學校董會昨日在校網發表聲明（右圖），在交代曾志健身體情況趨穩定，及學校為師生提供情緒輔導外，幾乎全篇都是討好暴徒。該校不但承諾不會開除曾，更希望各界接納“給予他重新出發的機會”，又稱在成長和求學路上，“我們將與他一起並肩同行”、“絕不會離他而去”云云。



何傳耀校董會表明“不同意任何暴力”，惟聲稱必須譴責“包括警察違規及越權的暴力”，及“希望各方行動保持克制”。對曾志健懷疑使用過嚴重暴力行徑及襲警，他們僅以“已進行司法程序，本校不宜討論及給予意見”輕輕帶過。



不少網民狠批何傳耀中學包庇涉嫌違法的“暴徒學生”。“Wilson Wong”指：“香港有今天，就是因為學校的錯誤表態。吾（誤）人子弟！禍害無窮！”“Steve Sung”亦表明“就係因為所有學校都縱容學生，令到今日局面”。



“朱燕平”也批評：“肓（盲）目護短，是非不分，枉為人師，遲早自食其果！立此傳（存）照！”“Sau Lai”則質疑：“咁樣對那些犯校規而踢出校學生公平嗎？”

