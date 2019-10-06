歐盟不滿新方案　拒英周末商議

傳歐盟不滿約翰遜提出的新脫歐方案。（圖片來源：美聯社） 中評社香港10月6日電／英國首相約翰遜日前首次提出新脫歐方案後，政府正與歐盟談判，期望最遲於本月19日歐盟峰會結束後達成協議。但歐盟外交官員警告，英歐雙方最遲需於周五或之前，就脫歐的法律文件達成共識，以趕及在歐盟峰會上交予歐盟各國領袖批准。而《泰晤士報》昨日報道，歐盟不滿新方案的內容，已拒絕於本周末繼續與英方討論。



法新社前日引述歐洲理事會官員稱，歐洲理事會已向各成員國駐歐盟大使警告，周五將是談判最後期限，強調這並非發出最後通牒，而是根據歐盟外交時間表訂出，才能趕及在本月17日和18日舉行的歐盟峰會前，送交歐盟各成員國。



歐盟：距正式談判很遠



《泰晤士報》引述歐盟外交官員表示，歐盟已拒絕應英國脫歐事務談判代表弗羅斯特的要求，於周末繼續磋商協議，解釋若雙方在周末會面，會令人以為已進入正式談判階段，指目前距離正式談判仍很遠。歐盟委員會發言人則稱，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶上周四告訴英國駐歐盟大使，指成員國均認為英國的新脫歐方案，並未為雙方達成共識提供基礎，尤其未有解決愛爾蘭地區的關稅及邊境檢查問題。



按照英國國會通過的法案，約翰遜若未能在本月19日前，與歐盟達成新脫歐協議，則需要求歐盟將10月31日的脫歐期限再延後，不過延期脫歐需歐盟全部27個成員國同意才可成事。



包括蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩等內閣成員，上周四與匈牙利外長會面，《每日電訊報》報道，英方尋求匈牙利否決延期脫歐，有內閣官員認為促請匈牙利同意否決延期、是防止約翰遜被國會法案掣肘的唯一可行方法。



（來源：文匯報）