全球60城市氣候運動　巴黎週末先暖身

中評社香港10月6日電／倡議團體“反抗滅絕”發起全球60城市氣候環保運動，今天在巴黎，數以百計環保人士先做暖身，在一大型購物中心阻擋人員進出，警方試圖將他們驅離。



法新社報道，環保人士占據巴黎東南部大型購物中心Italie 2，槓上警方，並造成逛街消費者的不便。



他們在餐廳和時尚名品店櫥窗外掛著海報布條，上面寫著標語如“燒掉資本主義，而非石油”等。



中央社援引報道，倡議團體“反抗滅絕”（Extinction Rebellion, XR）警告未來可能發生的環境“大浩劫”，號召7日起在全球60個城市展開為期兩週的公民不服從示威活動，而部分抗議人士今天在巴黎先行暖身。



抗議人士告訴法新社說，購物中心晚間試著關門歇業之際，警方下令抗議人士離開現場。



上傳社群網站的影像顯示，警方接著試圖進入建築，但出入口遭抗議人士用桌椅擋住。



其他社運團體今天也加入巴黎購物中心的示威活動，包括反政府的“黃背心”成員。



由XR發起的“非暴力”抗議活動，預計7日在歐洲、北美洲與澳洲等地展開，而印度、阿根廷的布宜諾斯艾利斯、南非的開普敦、紐西蘭的威靈頓等地也會加入活動行列。



XR去年由多名學者在英國成立，是全球成長速度最快的環保運動之一。