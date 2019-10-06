美朝會談結束　雙方評價不一

中評社香港10月6日電／美國國務院5日說，美國和朝鮮代表當天在瑞典首都斯德哥爾摩進行了“良好”會談，美方願意兩周後與朝方繼續磋商。朝方則對數月來首次舉行的朝美工作磋商表示失望。



美國國務院當天在一份聲明中說，在8個半小時的磋商中，美方提出多個“創造性觀點”，並提供多個能推進美朝領導人新加坡會晤成果的“新倡議”。



據新華社報道，朝美工作磋商朝方首席代表金明吉在磋商後對媒體表示，會談沒有達到朝方預期並最終破裂，美方提出的新辦法讓朝方非常失望，“工作磋商現在應由美國來決定是否重啟”。



美方在聲明中說，朝方的有關表態未反映當天磋商的實際情況。美方已接受瑞典邀請，將於兩周後再赴斯德哥爾摩繼續與朝方磋商，但聲明並未明確朝方是否參加。



瑞典電視台5日援引瑞典國防研究局東亞安全政策分析師耶爾克·赫爾斯特勒默的話說，如果現在工作磋商沒有實現突破，那麼將很難計劃舉行朝美領導人間的會晤，“沒有會晤，則無法就朝鮮核問題達成雙邊協議”。



自美朝領導人今年6月底在板門店舉行會晤後，雙方談判一度陷入僵局。朝方多次譴責美韓於8月舉行的聯合軍演，並在數月內多次試射短程武器。本月2日，朝鮮國防科學院從朝鮮半島東部海域的元山灣水域成功試射了“北極星-3”新型潛射彈道導彈。