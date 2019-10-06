梁振英：香港經歷二戰後最大規模的破壞

中評社香港10月6日電／全國政協副主席梁振英昨日表示，前晚香港經歷二次大戰以來最大規模的破壞，在三日長假期中，“勇武”主導的黑衣暴力會持續升級，“和理非”的遊行示威已經沒有可能。



梁振英在社交網絡發表貼文稱，暴徒的行動會愈來愈激烈，接近或等同恐襲級別，暴徒的成分也會愈來愈複雜。大範圍的鐵路、其他公共交通設施，公共場所、商鋪和食肆會無差別地被打、砸、燒。他提醒市民尤其是青少年和婦女盡量減少外出，避免妨礙警察執法，又指各新聞機構應慎重考慮是否適宜繼續派記者上火線。



籲勿轉發謠言製造恐慌



他形容，前晚香港經歷二次大戰以來最大規模的破壞，昨早港鐵全線癱瘓，沒任何城市像昨晚的香港如此被自己的居民“強暴”。他請毛孟靜等非建制派議員，面向鏡頭再對香港人說一次，“這些只不過是死物。”



黑暴運動失控 泛民攬炒



梁振英又指出，“黑暴”也會將心戰升級，網上的謠言和恫嚇會增加，包括航機撞樓、超市搶購、銀行擠提、汽油短缺等，目的是動搖信心，製造恐慌，破壞穩定，這些都是慣用伎倆。他呼籲大家沉著應對，用常識常理分辨真偽，不要將虛假失實或誇大的消息轉發。



梁振英認為，黑暴運動不是沒有大台。大台需要的大腦、金主、黨鞭、喉舌四位一體，全部就位，只不過運動有了自己的生命，就要自主，加上未來的選舉是名利雙收的黃金機會，連登仔和勇武當然也要“各自努力”，不會讓別人“掠奪革命成果”。所以幕後大台已經作不了主，運動已經失控。他直指，最後被黑暴運動攬炒的，只會是不肯割席、機會主義的“泛民”和廣大的基層青年。



（來源：大公報）