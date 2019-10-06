朝鮮宣布美朝無核化工作會談破裂

中評社北京10月6日電／據BBC報道，當地時間5日，美國與朝鮮代表在瑞典斯德哥爾摩進行美朝無核化工作級別會議。會談結束後，朝方代表稱，會談不符合預期，最終破裂。而美方代表則駁斥會談破裂的說法，稱雙方進行了良好的會談。



此次美朝工作級別會議是自今年2月美朝首腦談判以來，雙方首次展開的正式談判。美國朝鮮政策特別代表比根和朝鮮外務省巡回大使金明吉出席會議。



據路透社報道，會後金明吉在朝鮮駐斯德哥爾摩大使館外通過翻譯向記者表示，“我們對美國沒有在談判上拿出任何東西感到失望。”“美國不會放棄舊觀念。”



隨後，美國國務院發言人摩根·奧塔格斯發表聲明：“朝鮮代表團的評論並沒有反映出今天為時八個半小時討論的內容或精神。美方帶去了創造性的想法，並與朝鮮談判人員開展了良好的討論。”奧塔格斯還表示，美方接受了瑞典的邀請，將在兩周內重返斯德哥爾摩，繼續就有關議題進行討論。



此前，美國國務卿蓬佩奧表示，美國與朝鮮官員為突破多月僵局在瑞典展開無核化談判，他對談判獲得進展抱有希望。路透社援引分析人士稱，儘管目前尚不清楚經歷數月僵局後美朝雙方是否能夠找到共同立場，但是兩國領導人希望達成協議的動力越來越大。



（來源：新京報）

