李佳芬嘆：現今社會原則和是非都崩塌了

李佳芬感嘆是非和原則在現今社會已崩塌。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北10月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜妻子李佳芬今代韓出征輔選新北市，第一站來到韓的出生地也是韓當民意代表的起始點中和，幫黨籍“立委”參選人邱烽堯站台。李在致詞時強調，她的阿公阿嬤常說，“做人要有原則，做事情要有是非。”但這些原則和是非放在現今的社會上，好像都崩塌。而台灣努力拚經濟，為的就是培養下一代及照顧基層人民這二件重要的事。



李佳芬今天的新北輔選第一站中和場，吸引了上千位韓粉和支持者到場力挺，李到場時，支持者皆興奮地往前擠，希望能和李握手拍照，場面非常熱情激昂。



李佳芬致詞時有感而發表示，她跟韓國瑜都是平凡人，但當年運氣好，家裡本來務農後來改經商，搭上經濟起飛熱潮，家境獲得改善，就連她出社會工作當記者，起薪都是現在記者的兩倍，讓她直呼現在年輕人真的很辛苦。



李佳芬說，看到現場這麼多的長輩，她知道大家心裡都很憂鬱，而當父母最憂鬱的就是擔心孩子。她原以為這輩子就在雲林守著學校辦教育，但看到社會紛紛擾擾，卻什麼事情都沒辦法做，所以只能在學校帶孩子，好好教育下一代。



李佳芬表示，她的父母親讀書不多，但常說做人最重要，她的阿公阿嬤也常對她說，“做人要有原則，做事情要有是非。”但這些原則和是非放在現今的社會上，好像都崩塌。



所以台灣要努力拚經濟，為的就是二件重要的事情，第一，把教育做好，好好培養我們的下一代；第二，好好照顧社會各行各業辛苦的基層人民，所以這是韓國瑜常在講莫忘世上苦人多的原因。



李佳芬也向現場支持者道謝說，她和韓國瑜只是平凡人，就跟大家是一樣的，但看到這麼多來自四面八方的人，儘管他們不認識這些支持者，但支持者為了挺他們，陪著他們辛苦、忍著那口氣，一路陪伴，真的非常感恩。