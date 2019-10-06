諾文學獎10日揭曉，將公布兩年的獲得者

2017年諾貝爾文學獎獲得者 石黑一雄。 中評社北京10月6日電／2019年諾貝爾文學獎將在瑞典時間10月10日下午1時揭曉。因評審機構瑞典文學院的醜聞導致2018年該獎項“輪空”，故今年將同時揭曉2018年和2019年的獲獎者，成為本屆諾貝爾獎的最大看點。由此也引發外界對於獎項花落誰家的熱烈猜測。



法國國際廣播電台6日報道稱，諾貝爾獎評審委員會主席安德斯•奧爾森稱，此次重視兩名獲獎者的“協調性”，比如“避免相同領域的文學，或者選出一男一女等”。諾貝爾文學獎也被認為存在考慮地區平衡的傾向。中東及非洲已經10年以上沒有獲獎者，而日本作家川端康成和大江健三郎分別於1968年和1994年獲得該獎。



報道稱，根據英國博彩公司NicerOdds截至4日的獲獎者預測數據顯示，位居榜首的是加拿大女詩人安妮·卡森，法屬瓜德羅普女作家瑪麗斯·孔戴位列第二，“陪跑”多年的日本作家村上春樹位列第三。此外上榜的還有俄羅斯女作家柳德米拉·烏利茨卡婭、肯尼亞作家恩古齊·瓦·提安哥以及旅德日本作家多和田葉子等人。



日本時事通訊社6日評論稱，2017年日裔英國作家石黑一雄摘得諾貝爾文學獎桂冠，日本各界此次格外關注村上春樹能否如願以償。



值得一提的是，入圍本屆諾貝爾文學獎“最初名單”的有余華、劉震雲、王安憶、蘇童、格非等12位中國作家。



（來源：環球網）

