彈劾調查步步緊逼　美國府院鬥法升級

中評社北京10月6日電／民主黨控制的美國國會眾議院因“電話門”事件啟動針對總統特朗普的彈劾調查以來，其下屬相關委員會已向白宮、國務卿蓬佩奧、特朗普私人律師朱利安尼發出傳票，要求他們提交有關文件配合調查。但白宮等方面並未展現出配合態度，雙方鬥法逐步升級。



分析人士認為，隨著調查深入展開，白宮與國會民主黨人的博弈和爭鬥愈演愈烈，將對特朗普的施政、府院關係、明年大選選情乃至美國諸般對外關係帶來不同程度的影響。



調查步步緊逼



涉及特朗普與烏克蘭總統澤連斯基敏感通話內容的“電話門”事件曝光後震動美國朝野。民主黨指責特朗普濫用職權謀求私利，尋求外國勢力干預明年美國總統選舉。眾議院議長佩洛西9月24日宣布正式啟動針對特朗普的彈劾調查，目前相關取證工作已經展開。



前美國政府烏克蘭問題特別代表沃爾科3日向眾議院情報委員會和外交委員會提供了閉門證詞，成為特朗普彈劾調查首名證人。眾議院民主黨人還安排前美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇等官員陸續到國會作證。



不過，蓬佩奧已錯過國會傳票所要求提交文件的最後期限。正在訪問歐洲的蓬佩奧在一場記者會上說，國務院已“初步回應”國會要求。他還稱，國務院工作人員受到調查人員“騷擾”。民主黨人則指責蓬佩奧阻撓調查並向證人施壓。



佩洛西此前表示，她希望看到彈劾調查“盡快”推進。另有民主黨議員透露，他們希望在今年底完成調查並提出彈劾條款。但此間觀察人士指出，白宮和共和黨人將想方設法抵制民主黨人調查，政治博弈和鬥爭會充斥整個調查過程，目前很難判斷彈劾調查持續多久、方向如何。



府院鬥法升級



特朗普日前向媒體透露，白宮擬致信佩洛西，要求眾議院全院投票授權彈劾調查。至於白宮是否會服從國會傳票，特朗普回答：“這將由律師們決定。”



眾議院少數黨領袖、共和黨人麥卡錫質問佩洛西能否讓共和黨人參與彈劾調查，以及她是否會尊重有關彈劾調查的重要先例和基本標準。佩洛西表示，美國憲法、眾議院規定及歷史先例沒有要求啟動彈劾調查前進行全院投票。



美國歷史上有3位總統曾被正式彈劾調查，分別是安德魯⋅約翰遜、理查德⋅尼克松和比爾⋅克林頓。其中，針對尼克松和克林頓的彈劾調查由眾議院全院投票批准，但針對約翰遜的彈劾調查並未經這一步驟，因此啟動對總統彈劾調查是否需要眾議院全院投票批准存在爭議。



《今日美國報》文章指出，白宮、共和黨同民主黨在彈劾調查啟動程序上的糾纏反映出彈劾引發的政治壓力。另有分析認為，各方還將繼續在這一問題上展開輿論戰和法律戰。



影響不可小覷



據美國憲法，如果有足夠多的議員投票認定總統犯有“叛國罪、受賄罪和或其他嚴重罪行和不檢行為”，國會可以在總統任滿前解除其職務。



按照相關程序，國會眾議院下屬幾個委員會負責彈劾調查，之後將案件提交至眾議院司法委員會。若認定調查充分，眾議院全院將進行表決，只要有一項彈劾條款獲得簡單多數支持，總統即被彈劾。隨後案件移交參議院，如三分之二參議員認定總統有罪，總統則被解職。



目前在美國輿論看來，發起對特朗普的彈劾更多是一項政治決定而非法律決定。民主黨人在眾議院占多數，有望獲得足夠票數彈劾特朗普。但參議院由共和黨人把控，只要參議員共和黨人不分化，特朗普被解職的可能性不大。但是，彈劾調查過程產生的政治影響不可小覷。



首先，特朗普執政將受到更多掣肘。“電話門”事件波及白宮、國務院、司法部等關鍵機構，牽連外交政策、國家安全等重要事務，還和總統選舉糾纏在一起。分析人士認為，特朗普政府一部分精力將被牽制在彈劾調查上，“電話門”事件一段時間內將是華盛頓政治鬥爭的主線。



其次，白宮和國會民主黨人合作空間被擠壓。雙方此前就槍支管控、降低藥價等方面的立法展開一些磋商並達成一定共識，但這些合作成果因彈劾調查蒙上陰影。按照白宮新聞秘書格裡沙姆的說法，“立法進展已被摧毀”。



此外，彈劾調查勢必給明年大選帶來新變數。美國近期民調顯示，支持彈劾特朗普的受訪人士已超過反對者，但特朗普總體支持率變化不明顯。分析人士認為，面對彈劾聲浪，特朗普“鐵杆”支持者會更加力挺特朗普，但不排除部分共和黨支持者出現動搖，從而對共和黨一些國會議員構成雙重壓力。



（來源：新華網）