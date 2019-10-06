美通用動力競標新裝甲車取代美布拉德利戰車

（來源：環球網） 中評社北京10月6日電／據美國“防務博客”網站10月4日報道，美國國防承包巨頭通用動力公司日前向美國陸軍的“可選載人戰鬥車輛（OMFV）”項目提交了投標書。通用動力陸地系統公司（GDLS）正在為美國陸軍的新型“可選載人戰鬥車輛（OMFV）”計劃提出其專用車輛，以取代布拉德利步兵戰車。



據通用動力陸地系統公司最近發布的新聞稱通用正在提議利用其他平台的專用車輛技術，並投入數年時間在先進能力上，以包括一門50毫米主炮。以解決所需的系統殺傷力，保護和移動性。該系統為士兵提供了殺傷力和對峙力的革命性飛躍，可容納多種武器系統配置的模塊化炮塔，針對多域作戰的可擴展保護以及集成的主動保護系統。



報道稱，這款新型戰車採用開放式架構設計，可以隨著時間的推移快速增長，還可以容納多名車組人員和小隊配置。通用動力公司表示，它將提供一個專門為陸軍下一代戰鬥車輛而設計的新平台，該平台將取代布拉德利，但未提供詳細信息。自1981年以來一直服役的M－2布拉德利是美國陸軍的步兵戰車，用於在戰場上運送步兵，並為部隊提供火力支持、壓制或摧毀敵方戰車。自推出以來，這款車輛進行了多次更新，被廣泛認為已達到容納新電子設備，裝甲和防禦系統的能力的技術極限。



此前，美國陸軍由於計劃性和與成本相關的原因，取消了用於替換布拉德利步兵戰車的兩個項目：未來作戰系統（FCS）計劃和地面作戰車輛（GCV）計劃。此次的這一計劃是第三次提出要對布拉德利步戰車進行更換。據報道，美國陸軍計劃最終將一份最多3590輛OMFV車輛的生產合同授予一個供應商。



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