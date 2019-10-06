宜花東與離島“立委”選舉　藍綠激戰

中評社台北10月6日電／2020“立委”選舉開戰在即，各黨提名人選態勢明朗，台東幾乎確定為藍綠對決；宜蘭、連江縣有脫黨、無黨挑戰呈現“三腳督”；另外，花蓮、澎湖、金門藍綠人選就定位，但藍綠對決仍有變數。



據中央社報道，宜蘭“立委”選舉呈現三強鼎立競爭，民進黨提名現任“立委”陳歐珀爭取連任。陳歐珀“立委”聯合競選總部主委林聰賢說，初選後民進黨就是要團結在一起，也要讓縣民再度感動，這才是最重要。



國民黨提名前宜蘭縣長呂國華參選；曾是藍營的縣議員黃定和退黨，擬以無黨籍參選。曾任縣長的呂國華說，自己最了解宜蘭各項需求，坦言黃定和的抉擇會對他形成壓力，相信泛藍選民會全力支持名正言順且經過黨提名的參選人。脫黨參選的黃定和表示，過去20年來一直在服務縣民，大家有目共睹，相信這是他參選的最好後盾。



花蓮縣1席“立委”，由民進黨“立委”蕭美琴挑戰連任，國民黨則推出政治素人黃啟嘉迎戰，另外呼聲高的前花蓮縣長傅(山昆)萁至今未正面回應參選意願，選與不選都將是影響選情最大變數。



蕭美琴10年前以不分區“立委”蹲點花蓮，4年前創下綠營在花蓮最高得票率當選區域“立委”，下屆“立委”參選蕭原本參選意願不高，綠營大老相繼勸進，蕭最終接受徵召，要為花蓮承擔。



黃啟嘉為花蓮執業醫師，雖是政治素人，但黨內初選以黑馬之姿擊退前“立委”王廷升、組發會副主委林有志，6月獲黨中央核准參選，9月正式提名，破除地方上“讓位”傅(山昆)萁”耳語。



台東“立委”選舉如沒意外將是藍綠對決局面。國民黨提名的台東副縣長張志明，挑戰尋求“三連霸”的民進黨“立委”劉櫂豪，劉除了亮眼政績，勤走基層，有一定實力。張志明是前縣長黃健庭“五星團隊”重要成員，去年2月被黃健庭從東華大學延攬出任台東教育處長，饒慶鈴縣長上任後，更上層樓擔任副縣長。這半年勤跑基層，希望催出藍營基本盤。