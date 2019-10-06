傳藍委不掛與韓合照？徐巧芯：無聊透頂

藍委不掛與韓合照？藍議員徐巧心表示，無聊透頂。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北10月6日電／媒體報道，民進黨台北市議員許淑華爆料，國民黨“立委”參選人不掛與中國國民黨2020參選人韓國瑜的競選看板。國民黨台北市議員徐巧芯昨天在臉書發文表示，這其中有些誤解。徐巧芯還舉四點說，實際上，候選人有沒有掛合照看板的原因很多，但沒有一個是因為“不團結”而產生。因此，一直針對國民黨候選人有沒有掛跟韓國瑜合照看板來說嘴，真的是一件很無聊的事。既然想想也知道無聊透頂的事，就別在選舉過程中小鼻子、小眼睛了吧。



以下為徐巧芯臉書全文：



最近民進黨籍“立委”候選人，或政治評論員對於“國民黨“立委”不掛與韓國瑜合照看板”有些誤解，其中不時有人舉我的選區“立委”費鴻泰委員為例，我想有必要替他澄清一下，避免外界見縫插針。



費鴻泰委員在“初選期間”有掛與韓國瑜市長的合照與公車廣告，但單純因為初選後廣告走期到期，廣告公司當然會把這些內容拆除。至於與里長合掛看板，是因為那些看板是里長提供願意合掛的，不掛里長要掛誰？



前陣子與費鴻泰委員餐敘時他有提到，台北市依法選前兩個月才能刊登競選廣告，在此之前頂多掛上形象廣告。因此，未來一定會刊登與韓“總統”候選人的合照看板，只是時間點未到罷了，民進黨候選人可以不用那麼著急。



實際上，候選人有沒有掛合照看板的原因很多，包括：



1、希望等待“副總統”候選人出線，掛上三人的合照看板增加效益。



2、認為之前拍的照片不夠好看，還在約時間重拍放上更吸睛的廣告。



3、為節省競選經費，不想這麼早刊登競選看板。



4、為遵守北市法規，前期先以形象照為主。



以上這些理由都是有可能的，但沒有一個是因為“不團結”而產生。因此，一直針對國民黨候選人有沒有掛跟韓國瑜合照看板來說嘴，真的是一件很無聊的事。



將心比心、換位思考，在我們選區的民進黨候選人，不僅沒有掛跟蔡英文的合照，更選擇“粉紅色”而非“綠色”作為廣告視覺主色，難道也要說她其心可議？難道她主張民進黨要換掉蔡英文？



既然想想也知道無聊透頂的事，就別在選舉過程中小鼻子、小眼睛了吧！