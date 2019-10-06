香港郵票設計師：用一套郵票講述中國發展故事　

中評社北京10月6日電／充滿科創活力的城市群、連通便利的公共交通、歷史悠久的嶺南文化——這是香港設計師韓秉華眼中的粵港澳大灣區，這也是他設計的《粵港澳大灣區》特種郵票所表達的主題。



“第一枚郵票有深圳和香港合作的國際科創中心，還有珠海與澳門共建的粵澳合作中醫藥科技產業園。”韓秉華近日向記者介紹起自己設計的這套郵票，畫面中的每個細節都能體現出他對粵港澳大灣區發展的理解。



他說：“郵票一套三枚，有三組不同的圖案，分別圍繞國際科創中心、要素便捷流動和優質生活圈展開，它們都統一服務於國家發展的大主題。”



設計出一套高質量的特種郵票，向新中國成立70周年獻禮，這是韓秉華的初心。過去的四個多月裡，他反覆修改圖稿的細節，調整各種要素的搭配。



設計郵票的過程，也是韓秉華重走大灣區的過程。“為了確認建築的位置和外觀，我坐出租車繞著深圳的平安大廈轉圈。”他說，每到一個城市，自己都能見證國家快速發展的一面。



上世紀80年代初期，韓秉華曾作為設計師代表被邀請至廣州美術學院講課。當時，中國還處於改革開放的起步階段，回憶起那段時光，韓秉華仍然記憶深刻：“當時學校裡面什麼都沒有，我們買了一個好的幻燈機過來上課，上完課之後就把這個機器送給了廣美。”



過去的幾十年，韓秉華時常來往於粵港兩地講課，他說：“現在什麼都有了，我們是真正感受著祖國發展的一代人。”



兩年前，正值香港回歸二十周年，作為香港特別行政區區旗區徽評委及設計修改人之一，韓秉華成為設計《香港回歸祖國二十周年》紀念郵票的人選。



“兩年前的紀念郵票主要以愛港愛國為主題，也是表達我們香港回歸祖國的熱烈情感。”他說，從體現香港元素到體現粵港澳大灣區的世界級城市群，再次擔當設計師重任對自己而言是一個挑戰。“難度更大了，因為覆蓋的城市更廣。”



40年前，韓秉華用生動的課堂為稚氣未脫的學生們講授當時香港的設計理念。40年後，他用一套郵票講述了他理解的中國發展故事：“大家生活在這樣一個美好的年代，這是我們的幸福。祖國發展到今天這麼強大，是我們的驕傲。”



（來源：新華網）