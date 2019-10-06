讓敦煌文化藝術走出洞窟“活”起來　

遊客在參觀甘肅敦煌莫高窟。（圖片來源：人民視覺） 中評社北京10月6日電／近日，習近平總書記在甘肅考察了解莫高窟歷史沿革和文物保護情況時強調，要十分珍惜祖先留給我們的這份珍貴文化遺產，堅持保護優先的理念，加強石窟建築、彩繪、壁畫的保護，運用先進科學技術提高保護水平，將這一世界文化遺產代代相傳。



敦煌研究院在文化遺產保護、價值挖掘、旅遊開放、文化傳播等方面作出巨大貢獻，成為文化遺產保護利用的典範。

再實地參觀莫高窟。從2014年開始，敦煌莫高窟實行旅遊新模式——“單日總量控制、線上預約購票、數字洞窟展示、實體洞窟參觀”，大幅提升了遊客參觀體驗，有效緩解了莫高窟保護與利用之間的矛盾，為文化遺產保護管理、旅遊開放探索了寶貴經驗。



“瑞像九尋驚巨塑，飛天萬態現秋毫。”敦煌研究院在做好文化遺產保護、價值挖掘、旅遊開放、文化傳播等社會職能，服務好國家“一帶一路”建設的基礎上，不斷探索文化遺產保護利用。世界遺產委員會將莫高窟經驗作為典型案例，向各國世界遺產地傳播，並評價為“樹立了一個極具意義的典範形象”。



“文化遺產保護是第一位的。” 敦煌研究院名譽院長樊錦詩說，新中國成立70年來，尤其是改革開放以來，敦煌莫高窟得到了黨和國家的高度重視，迎來了事業發展的春天。特別是黨的十八大以來，敦煌研究院貫徹落實習近平總書記關於文物保護傳承的重要指示批示精神，秉承“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的文物工作總方針，把莫高窟保護放在第一位。莫高窟與許多文化遺產一樣，既有珍貴稀有的價值，又有脆弱易損的特點，一旦破壞，不可再生，將永遠消失，所以保護必須是第一位的。



敦煌莫高窟的保護，石窟的保護是關鍵。石窟安全保衛從最初單一的防護措施逐步發展到人防、物防、技防相結合的綜合防範體系；探索出了一套科學的古代壁畫與土遺址保護程序和規範，廣泛用於文化遺產的保護修復；構建了文化遺產監測預警體系，對影響文物本體、遺址載體、洞窟微環境、石窟大環境的自然因素和人為因素實施科學監測，初步建立了基於風險理論的預防性保護體系。

