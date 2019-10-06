卓榮泰選區大巡走　民進黨進入聯合作戰階段

中評社台北10月6日電／民進黨主席卓榮泰今天赴新竹，展開“全國73選區大巡走”。他說，民進黨將進入聯合作戰階段，所有參選人必須互相拉抬，按計劃、按時程進行全面總攻；民進黨艱困選區的青年選將9日也將組成連線，互相拉抬輔選。



民進黨區域“立委”布局完成，卓榮泰今天展開“全國73選區大巡走”，他下午赴新竹市，為“立委”參選人鄭宏輝拉抬。



據中央社報道，卓榮泰上午透過臉書指出，10月份開始的“全國73選區大巡走”，將進入到聯合作戰階段。沒有一個參選人是單兵作戰，沒有一個選區是獨立作業；每一縣市都是一個共同體，所有參選人必須互相拉抬、互相支援；各級黨公職、地方幹部在大戰區指揮官號令下按計劃、

按時程進行全面總攻。



選戰邁入最後階段，卓榮泰強調“不能演練、不能休息、不能犯錯”，所有部隊提槍上陣，要走向第一線去感動人民、爭取信任。



民進黨輔選幹部指出，卓榮泰今天啟動第一場大巡走活動，目前規劃在11月中旬以前，把選區巡走一遍。除了黨主席大巡走，民進黨也啟動多個輔選計劃。



民進黨秘書長羅文嘉說，9日將有幾個艱困徵召區、沒有現任職務、年輕的“立委”選將，組成連線，他們未來將提出共同訴求、共同的行程和活動。



民進黨內人士說，這幾位青年選將組成連線，主要是要發揮互相拉抬、互相輔選的作用。



另外，民進黨多個助選團也將陸續起跑，包括婦女助選團，會開著可愛的胖卡車，全台選區跑；民進黨也規劃，青年選戰特派員助選團，都由年輕人組成、年輕人自己創意、提案發想輔選方式與模式，到不同選區輔選；客家助選團也在籌劃當中。



羅文嘉說，傳統的中央助選團則在選戰最後2個月啟動，完成不分區提名後，展開輔選作業，目標是“總統”連任、“國會”過半。