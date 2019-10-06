中評現場：李佳芬唱挺韓新歌“陪你一起走”

李佳芬幫國民黨“立委”參選人邱烽堯站台，還和現場支持者高唱，挺韓新歌“陪你一起走”。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北10月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜妻子李佳芬，今天以“新北媳婦”身分代夫出征，到中和、新店、三峽、板橋、樹林及三重連趕9場行程，先後與8位“立委”參選人合體造勢。李佳芬在第一站中和行程中，幫黨籍“立委”參選人邱烽堯站台，還和現場支持者高唱，挺韓新歌“陪你一起走”，感謝支持者不離不棄守候，希望在風雨的十字路口，一起向前走。



邱烽堯說，這首挺韓新歌“陪你一起走”，是由藝人熊海靈演唱，歌詞感人、振奮人心，透過對青天白日滿地紅的無限情懷，道盡支持者對“中華民國”的愛國之心，以及不畏風雨、無怨無悔、一路相挺韓國瑜的決心；而曲風輕快，非常容易朗朗上口。



“讓我陪你一起走”的歌詞如下：我們無怨無悔，決不退後，不管還要承受多久，風雨之中我們一起牽著手；不離不棄的守候，風雨中的十字路口，就等一支穿雲箭響徹你我心頭。讓我陪你一起走，千軍萬馬都來聚首，烈日烈雨都澆不熄你我心中的怒吼。讓我陪你一起走，愛與包容都已足夠，身披滿地紅的國旗為裡留守；身披青天白日融化了一切憂愁，我拿青天白日滿地紅的國旗陪你一起走。