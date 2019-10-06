世界首見　俄羅斯遠東地區發現鑽中有鑽原石

中評社香港10月6日電／羅斯鑽石開採巨擘埃羅莎4日在遠東薩哈共和國境內開採到一顆奇特鑽石，此鑽石的中間空洞另有一顆小鑽石，是全世界首次發現這類鑽中有鑽原石。



日本共同社發自莫斯科的報道稱，整顆鑽石重0.62克拉，內部空洞另有一顆0.02克拉小粒鑽石。埃羅莎的專家分析指出，首先於內部生成原石，其後再從外側生成原石，但如何形成空洞，最令人感到興趣。



中央社援引報道，這顆原石將會如何處置仍未定，據稱稀罕寶石通常交由俄羅斯財政部轄下機構保管。



俄羅斯媒體指出，埃羅莎的鑽石開採量占世界整體逾25%。





