《禁蒙面法》生效　讓暴徒罪行無處藏匿

多名蒙面暴徒昨晚大肆破壞元朗十八鄉鄉事委員會。（圖片來源：大公報） 十八鄉鄉事委員會遭暴徒闖入縱火破壞。（圖片來源：大公報） 中評社香港10月6日電／政府引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》，昨日第一天生效，有亂港暴徒昨午繼續參加非法遊行集會，過程中以不同物品遮掩面部，明顯是挑戰新例，亦有蒙面暴徒繼續破壞商鋪、銀行及港鐵車站。警方昨曾在中環截查蒙面者，對願意除下口罩、方便警方識辨身份且無涉嫌幹犯其他罪行的人士，按照條例予以放行，過程平和。昨晚暴徒蒙面膽壯，到元朗十八鄉鄉事委員會掟汽油彈，用鐵槌等打爛窗戶及拆毀外欄，入內大肆破壞，變裝食宵夜後才施施然離開元朗，印證《禁蒙面法》有必要嚴格執法，阻止暴徒蒙面犯罪。然而，亂港派中的所謂“法律專家”竟鼓吹違法，聲稱要在今日港島非法遊行中蒙面，赤裸裸踐踏法治。＼大公報記者 冼國強（文） 調查組 攝影組 突發組（圖）



《禁蒙面法》昨日淩晨生效，有亂港分子視法律如無物，昨午在原本已屬非法的遊行和集會中，以不同物品遮掩面部，公然違例。



在港島，已報名參加區議會選舉的香港眾志黃之鋒，在非法遊行中帶頭戴黑色口罩蒙面，揚言要抗議《禁蒙面法》，又鼓吹武力抵抗。大批蒙面、戴口罩的亂港分子到達中環後，繼續聚集叫囂搞事。



首執法禁蒙面過程平和



一批警員於下午約五時半到場，嘗試截查分別戴藍色及黑色口罩遮面、身處電車路上的一對年輕男女時，兩人企圖逃跑，警察隨即上前制服。



兩人其後配合調查，除下口罩讓警察核對身份證資料及搜查背包，過程中亦回答了警察查問，警察未使用手扣。不過有亂港分子趁機在旁滋事，大聲喝罵警察。這對年輕男女最終獲警方放行，調查耗時約十分鐘。



警方在中環制服了一名戴頭巾、黑色墨鏡及黑色口罩的黑衣男子，他當時帶有長柄雨傘，疑不肯除下蒙面物品。警察將該男子帶上警車調查。

＜nextpage＞

在上水，一批暴徒蒙面掩飾身份，以“快閃”方式在區內四處流竄，並破壞美心西餅店、中國移動門市、優品360等商鋪，有商鋪大閘被撬開，擊碎玻璃搗亂，貨品散落一地，亦有銀行櫃員機被破壞。暴徒又強行扯開已關閉的港鐵上水站大閘，用滅火筒向內噴射搗亂。過程中，暴徒不時用雨傘遮擋記者鏡頭。



戴耀廷張達明煽動犯法



到晚上，蒙面暴徒在多區聚集堵路，並在天水圍打爛輕鐵車站及路軌設施，有暴徒手持鐵槌、鐵枝及長木棍等武器。暴徒昨晚又在元朗大馬路附近擺設路障，有勇敢女士只身試圖搬走路障，但暴徒擺明“蝦女人”，群起搶奪路障放回路中心，該女士最後無奈離開。



另外，警方一度派出水炮車到旺角戒備，並引用《禁蒙面法》，要求在旺角警署外非法集結的亂港分子除下面罩，警告他們違法。



亂港派昨日不斷鼓吹違反《禁蒙面法》。“佔中”發起人、港大法律學院副教授戴耀廷揚言，以後上街都會戴上口罩遮面；港大法律學院首席講師張達明，煽動今日在亂港分子策動所謂“全民口罩日遊行”的港島，戴上口罩遮面，並聲稱自己戴口罩別人也認得出他，因此不違反《禁蒙面法》雲雲。



此外，為阻《禁蒙面法》，24名反對派立法會議員昨日聯合向法庭申請臨時禁制令及司法覆核許可，高等法院今早開庭處理。

＜nextpage＞

火燒十八鄉委員會 九男女變裝宵夜



一批暴徒昨晚快閃破壞十八鄉鄉事委員會，將三個汽油彈掟到二樓，引起火警，大公報記者在現場直擊，發現暴徒約在11時半分頭逃竄躲避警察。其中五男四女到鳳庭苑B座華庭閣外的建業街，鬼鬼祟祟換衫，有人問是否有車可順路載離開。九男女之後到附近的新記雞粥鋪，施施然宵夜，到約12時半開始分批離開，一架七人車到場接載。暴徒逃離的全過程相當嫻熟，明顯有組織、有計劃。



（來源：大公報）