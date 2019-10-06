吳敦義列不分區首席？網路投票僅8趴支持

藍議員羅智強在臉書發起投票活動，92%的網友支持吳敦義排在不分區第15名。（照片：羅智強臉書） 中評社台北10月6日電／傳出中國國民黨主席吳敦義將自列不分區“立委”第一名，引起熱議。國民黨台北市議員羅智強昨天在臉書發起投票活動，結果有高達92%的網友支持吳敦義排在不分區第15名，僅有8%網友支持吳敦義名列不分區第1名。羅智強今天在臉書表示，前主席洪秀柱出征艱困選區的勇氣，這種“明知不可為而為”的力量，正是黨主席吳敦義該學習參考的。



羅智強誠懇建議，吳敦義把自己放在不分區第15名的邊緣位置，以宣示為“國會”衝票，力拚國民黨“國會”過半的決心。不分區若能拿到15席，就代表國民黨“國會”有極大機會過半，吳敦義不但可以進“立法院”，他再去選“立法院長”，正當性十足。為吳敦義計，也為國民黨好。放在不分區第15名，是吳敦義最有智慧的決定。那麼有洪秀柱在艱困選區開疆，有吳敦義在不分區邊緣闢土，將是國民黨之幸之福。



以下為羅智強臉書全文：



反對吳敦義列名不分區第一名的“九二共識”。



吳敦義何不學學洪秀柱？



日前，我騎電動機車，從台北騎到台南為出征天下第一綠選區的洪秀柱助選。從台北出發時綿綿細雨，到了台南則是豔陽高照。我總共騎10多個小時才騎到台南，騎到最後，手麻腰酸屁股痛，當然是很辛苦，但我的精神卻很亢奮。



因為，我覺得，能用這種苦行的方式，為洪秀柱加油很有意義。而到了台南後，我更馬不停蹄地當洪秀柱的分身，連辦了六場街頭演講，並幫洪秀柱去歸仁掃市場、掃廟口，紮紮實實地以陸軍步兵的精神，掃遍了洪秀柱的選區。



而我最大的感動是，我本以為，我去這“天下第一綠”的選區當洪秀柱分身、為洪秀柱拜票，應該會遇到民眾嗆聲，但你知道，我總共遇到了幾次民眾嗆聲呢？答案是：零。不管是在街頭演講，還是掃市場，並不是所有的人都支持洪秀柱，但至少，大家很肯定她出征艱困選區的勇氣。



這就是“明知不可為而為知”的力量。而這樣的力量，正是國民黨主席吳敦義該學習參考的。