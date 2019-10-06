台灣坍塌大橋被曝檢測造假

中評社北京10月6日電／10月1日，台灣省宜蘭縣有著21年橋齡的重要地標——南方澳跨港大橋突然坍塌。台灣《中國時報》5日報道稱，“時代力量立委”黃國昌4日質疑2016年宜蘭縣“府委”健行科技大學陳明正團隊所做檢測報告：該團隊未實際檢測，把政府標案以低廉價格轉包其他業者，從中賺取暴利，而結案報告卻標示“良好”。



黃國昌痛批大橋坍塌“不是天災，絕對是人禍。”目前，宜蘭縣檢方已前往健行科大帶走鑒定報告書及契約書。



此外，南方澳大橋斷橋部分4日完成臨時支撐作業，確保航道進出安全，後續將被拆除，最快下周展開拆除作業。



檢測被爆造假 低價轉包斂財



4日，黃國昌再度召開記者會指出，根據2日晚拿到的採購契約，明確規範每座橋梁要輸入橋梁管理系統，且拱橋、斜張橋須檢測鋼纜，實際上該團隊完全沒檢測，檢測報告卻填寫“良好”，“難道蒙眼隨便填嗎？這樣的檢測報告如何過關？”



他說，橋梁管理系統規定檢測員須自拍照片上傳系統，檢測前後各拍一張，但檢測報告完全翻不到拍照記錄，呼籲宜檢盡快查扣相關事證，避免遭人“毀屍滅跡”。



黃國昌還說，健行科大團隊以996萬元新台幣（約合230.57萬元人民幣）承攬標案，平均每座橋梁檢測費約1.3萬餘元新台幣（約合3009元人民幣），該團隊卻以不到3500元新台幣（約合810元人民幣）的價格轉包其他公司，“一方面嫌政府錢給太少，同時卻用超低廉價轉包，可通過政府標案斂財成這樣嗎？”



同日中午，宜蘭地檢署前往健行科大，帶走相關鑒定報告書及契約等。校方表示，檢方要求提供2014、2016年南方澳大橋相關標案契約書與檢測報告，學校一切遵照法律程序毫不隱瞞，全案已進入司法程序，不便對外多作說明。



觀察者網此前報道，在南方澳大橋發生坍塌後，外界對台灣各地橋梁的安全均產生疑慮。而經港務公司追查，竟發現其管轄內的17座橋，有8座尚未進行檢驗。扣除掉近4年新建的橋梁，剩下的13座橋僅有5座做過橋梁檢驗，其中有2座是在10年前完成的。



台“交通部長”林佳龍隨即要求3個月內完成對所有橋梁檢測。



《中國時報》稱，上述港務公司4日表示，已找台灣世曦公司協助，預計1個月內有初步報告、3個月內完成詳細檢測。對此，林佳龍又要求港務公司，除3座2018年新建橋梁外，必須在1個半月內完成13座舊橋檢測。



全台最大海上作業船 協助拆斷橋



另據《中國時報》5日報道，在南方澳跨港大橋崩塌第4天，斷橋完成臨時支撐作業，確保航道進出安全，“交通部政次”黃玉霖指出，後續拆除作業難度不小，將派台灣島內最大、萬噸級海面作業船協助拆除，作業全程海上進行，於11月中旬前拆除完畢，新橋將盡速發包。



黃玉霖表示，斷橋分兩部分，上方拱型結構重500公噸，下方橋面逾千公噸，在確保斷橋拆前不再位移後，橋拱下方清出12公尺寬、5公尺深臨時航道，提供港內20噸以下漁船進出，至4日下午4時出港170艘、進港113艘。



黃玉霖說，現擬拆除計劃將一併進行拆除斷橋與證據保全，先拍照記錄橋身，後分段切割編號，再送至臨時放置場重組，提供調查單位找出事故原因，下周將與檢調等相關單位確認計劃內容，認可後，可馬上進場施工。



（來源：觀察者網）