人民銳評： 禁止蒙面，為香港“殺菌消毒”

（圖片來源：人民日報客戶端） 中評社北京10月6日電／在廣大市民的期盼中，歷經一段時間的討論，香港特區政府4日訂立《禁止蒙面規例》。止暴制亂形勢嚴峻，恢復秩序任務緊迫，此時果斷訂立《規例》，可謂必要、及時。暴力橫行、法治不彰，以禁止蒙面為鏟除暴力護航、讓正義陽光普照，香港社會有認同。



近4個月來香港的暴力活動，世人所共見，圍繞移交逃犯條例修訂出現的風波已經完全變質。暴徒持續升級暴力，行為更激烈，影響更惡劣，波及面更廣。一系列有組織、有計劃的攻擊和破壞活動，令香港陷入混亂和恐慌。從單區騷亂到“遍地開花”，從街頭打砸到室內縱火，從摧毀公共設施到搗爛普通商戶，從圍攻警察到群毆市民，暴徒膽子越來越大，暴行危害越來越重，香港如今竟已滋生恐怖主義、淪為罪惡泛濫之地，再不採取更有力度的措施止暴制亂，何以守護這家，何以守護這城?



暴徒們所以走上“狂暴之路”、變成極惡之人，多與蒙面有關。一身黑衣，讓邪念湧動;一個口罩，將心魔放出;躲在面具背後，對法律的敬畏消失了，違法的衝動滋長了。心生僥幸下暴徒開始肆無忌憚，“黑色恐怖”下，市民開始擔驚受怕，因為蒙面帶來的對公共安全和社會秩序的戕害，早已無可複加。如此醞釀危險的可能，如此製造危險的存在，遵照國際慣例訂立《規例》，為香港“殺菌消毒”，合乎時宜、事宜，百利而無一弊。



根據《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，並不意味著香港已經進入緊急狀態，並不會損害市民合法、和平、自由表達意見的權利。《規例》所針對的是真正的暴徒。對於被煽動蠱惑的青少年而言，《條例》訂立正是以威懾教化，讓他們理智上位、重拾冷靜的契機。嚴管厚愛，雷霆面目其實菩薩心腸。訂立《規例》的意義，不僅在於懲惡揚善、為止暴制亂助力，更在於為這些香港的下一代廓清迷思、指點未來。



《規例》的通過，邁出了香港止暴制亂的又一步。其指向是清晰的，暴力不會得到縱容，與暴徒不會有任何妥協，一切暴力終將被鏟除;其訊息是明確的，社會應當與暴力“割席”，市民需要一起向暴力說不，香港的出路只在陽光下，只在大家的同心同向中。以身試法注定自戕，“反中禍港”末路一條，為了維護香港法治的尊嚴，為了確保香港的繁榮穩定，採取一切必要措施止暴制亂，特區政府有決心、有能力。



因為《規例》形成的打擊效應，暴徒或將開始新一輪的掙扎。他們越暴力、越惡劣，越預示著他們更心虛、更膽怯。這是他們唱給自己的“最後的挽歌”，不足以恐嚇到更多正醒過來、看清他們真面目的市民。當止暴制亂的腳步聲更加鏗鏘的時候，暴徒們的隕滅已為之不遠。他們永遠不會明白，人心和真正的力量，一直在正義的一邊。



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