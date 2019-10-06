暴徒瘋狂爆窗直通車變“屍殺列車”　

（圖片源自網絡） 中評社香港10月6日電／暴徒前晚喪失理性，居然衝到粉嶺站破壞埋站的直通車！前晚11時左右，十多名身穿黑衣的蒙面暴徒衝到粉嶺站，當時一列開往廣州的直通車駛入車站，多名暴徒走到月台，拿起鐵槌、鐵棍打碎多塊玻璃車窗，罔顧車上乘客安危。有乘客其後在社交媒體抱怨，形容儼如登上“屍殺列車”，結果要花六小時才直達廣州。



有乘客昨日在社交媒體分享前晚的恐怖經歷，稱原定前晚八時開往廣州的直通車，因為有暴徒在東鐵線搞事，延誤至九時左右才在紅磡開車。



老弱婦孺洋客受驚



當時的車速相當緩慢，駛至粉嶺站時，突然間聽到“嘭嘭嘭”，幾塊玻璃已經碎了，原來有暴徒攻擊直通車。



車上當時有老弱婦孺，也有外國乘客，大家立即左閃右避，有人受驚哭泣，情況十分混亂。結果好不容易才到達深圳，乘客才鬆一口氣，很多警察隨即檢查車身。



花六小時才到廣州



該乘客形容，“作為香港人畀班暴徒惡搞成咁，真系好×嬲丟×曬架。”結果要花上六小時才到達廣州。有另一乘客在社交媒體上表示，這是恐怖襲擊，整部列車嚴重受損，粉嶺站被燒，停靠列車被砸，強調“這輩子都不會原諒這些廢青。”



根據網上及傳媒拍攝的片段，當時十多名黑衣暴徒肆意破壞直通車，又有部分暴徒負責破壞閉路電視。當直通車駛離粉嶺站後，有暴徒將單車、大石、垃圾袋等雜物投向路軌，之後就大搖大擺離開粉嶺站。



（來源：大公報）