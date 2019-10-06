大公報：不與暴徒割席 香港沒有未來

中評社香港10月6日電／十月四日晚，香港經歷了數十年以來最恐怖的一夜。蒙面暴徒肆無忌憚施暴，整個城市恍如一個戰爭的廢墟。直至昨日，鐵路交通全面癱瘓，大多數商舖關門，市民陷入無糧無米寸步難行的慘境。血淋淋的事實在說明，香港正在變成一個死城，暴亂再持續下去，不論是基層還是中產，不論是資本家還是公務員，沒有任何人能幸免於難。



觀察過去四個月的事態發展，可以很容易看到一個規律。每一場暴亂，都是伴隨著各種各樣的冠冕堂皇的說辭；而每一次嚴重犯法，也都是有著無比正義的藉口。從一開始的“反送中”，到後來的“五大訴求 缺一不可”，再到前日晚上的反對《禁止蒙面規例》。然而，不論以何種模式包裝美化，都無法掩蓋一個最殘酷的事實：口號越正義，暴力就越兇殘。



前晚所發生的大量恐怖案例，已經無法用正常的語言去形容。從搶槍到試圖謀殺休班警員，從全面破壞鐵路到四處縱火毀壞公共設施，從圍毆無辜長者到搶劫店舖，其兇殘程度令人髮指。整個香港陷入一片火海，這個曾經的“動感之都”正在變成活生生的“犯罪之都”。用前行政長官梁振英的話，這一夜是香港自二戰以來所遭受到的最嚴重破壞，但與其他地區不同的是，犯下如此罪行的不是別人，而是香港人自己。



香港當前的問題，並不只在於衝在最前線的幾百上千個極端暴徒，更在於大量至今仍然沒有看清形勢、仍然在支持暴徒的中產市民。他們或受煽動性媒體的欺騙，或被網上文宣所洗腦，對暴亂選擇性失明，對暴徒仍然極力包庇。有句俗語叫作“不見棺材不掉淚”，不到最後走投無路仍不知回頭。如果說過去數月香港還只是局部受破壞的話，那麼如今的香港已經沒有一寸淨土。莫以為可以一邊縱容暴徒破壞制度，另一邊又享受當前制度利益，在暴亂破壞之下，不論有多少身家，也不論有沒有外國護照，只要在香港生活，就沒有任何人能幸免於難。

