網評：香港人爭民主自由是假新聞

中評社洛杉磯10月6日電（作者 張一飛）香港民眾抗議被西方媒體用片面和不實的報道述說為爭民主爭自由（freedom and democracy movement），少數人的暴亂和犯罪行為，一班是發生在合法遊行後或非法集會時，都被掩蓋了，而爭自由民主卻被大事喧揚。當然在今天網路發達情況下，假新聞是不可能永久欺騙所有的人的。當今現時的和真實的街頭視頻很多，我們可以看到香港的民憤轉變成暴動，像電影一樣，有人導演，準備好了武器，汽油彈，頭甲，面具供應暴亂者。香港政府似乎沒有什麼辦法控制暴亂而讓警察受打。近日香港終於談論立法禁止在公共場所佩帶面具。



這幾個月來香港民憤的導火線始於修改罪犯引渡法，把已經與很多國家有引渡條約的法延伸到台灣和中國大陸。為什麼要延伸是因為一件謀殺案，一個香港人在台灣謀殺了他的女友，逃回香港，逃避法辦。為什麼這個延伸會受反對，其實答案很簡單，因為香港是一個國際間諜中心，這些間諜當然害怕引渡法。很可笑的是香港是中國的一部份與許多國家有罪犯（重犯）引渡法而與中過大陸沒有。當然這是英國留下的殖民地問題。為什麼修改引渡法不對？為什麼會影響學生，甚至十四歲的小孩？我們能想像這種事會發生在美國嗎？



不錯，香港在英國治理下是一個自由港享有高度的金融和貿易自由但沒有政治自由，沒有民主也沒有選舉，香港總督是英國女皇派的。到1997年，香港的強租條約過期，不得不歸還給中國。英國加強了香港基本法，法官全是英國國籍，香港政府有民選議會。英國政府美其名為和平轉讓及保障香港人的權利，要求中國政府答應讓香港維持現狀五十年由港人治港。中國答應了， 至今港人治港，香港特首由議會選出。你會問香港百姓為什麼要抗議呢？實際上香港的民憤原因可以從三點來討論。



第一點，最重要的一點是香港的貧富差距很大居世界前矛。香港百分之九十三土地由四個家族企業擁有。這些家族企業之大使特朗普的企業比起來就像一個小開發商。香港的房價居世界之冠，幾百萬人都住的是小公寓，甚至有晝夜合用的情況。現在中國經濟發達了，香港的鄰居，深圳和廣州都繁榮了，這使得驕傲的香港人感覺狙喪，再加上就業問題和不樂觀的未來都使香港人不滿。這就是香港民憤的最大潛在因素，而這種不滿就被內部（財閥控制）和外部（政治搗亂）挑撥成民主自由的訴求。

