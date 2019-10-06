柯文哲：我若沒參選　2020又成藍綠對抗

柯文哲走訪桃園，陳泓維全程陪同。（台灣民眾黨提供） 中評社台北10月6日電／台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲6日表示，台灣過去20年的政治都被藍綠統獨綁架，很多問題都被簡化成藍綠統獨對抗，其實他也很清楚，如果這場大選他沒有參與的話，就會又淪入傳統的藍綠對抗，變成大家都在操作芒果乾的議題，所以他常開玩笑說，種芒果的都是農夫，破壞的都是政治人物。



柯文哲今參拜桃園市龜山仁德宮，積極爭取民眾黨下一波提名的無黨籍桃園第一選區“立委”參選人陳泓維也現身陪同逛菜市場，爭取支持。柯文哲接受媒體訪問時被問到，郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜會被放入民眾黨不分區名單？柯文哲則表示，“目前沒有這個規畫。”



記者詢問，怎麼看前“國安會秘書長”蘇起稱蔡英文連任台灣會天搖地動，柯文哲表示，他們常開玩笑說台灣本來就很多颱風地震，不過兩岸之間還是要求取穩定，有時候飛機在“海峽中線”飛來飛去，就真的很怕擦搶走火，所以兩岸之間還是要多溝通，避免誤解，回顧歷史第一次世界大戰就是為一連串的誤解而造成，所以雖然兩岸間還是有危險，但建立溝通管道，雙方要互相信任，凡事做最壞的打算，做最好的準備。



記者詢問，市長怎麼看昨天台北市警察局長陳嘉昌說在台北市遊行也是不能蒙面，但是立刻被“內政部長”徐國勇打臉的事情，柯文哲表示，國家法令在那邊就是要遵守呀，要不然看要怎麼做“警政署”應該出來講清楚，他覺得台北市警察局的同仁也蠻為難的，有台北市長跟“警政署”兩個老闆，“警政署”也常常會下指導棋，他本來都是要求局長依法行政，但現在是常常被要求說不要依法行政，他是覺得這樣呀，如果中央覺得法令有問題就去修，這樣上下變來變去他是不贊成，所以對於這個蒙面法或是台北車站集會遊行的問題，他的態度是這樣，要嘛“警政署”就出來講明訂SOP，不要讓台北市警察局為難。



記者接著詢問，所以市長覺得這次是誰操弄亡國感操弄得比較嚴重？柯文哲表示，兩邊都有啦，不過昨天聽到馬英九、蔡英文這樣講他是有點驚訝，現在距離選舉還有90幾天就重砲伺候有點太早，大家克制一下，選前一個月要打再來打。



記者詢問，所以市長是覺得雙方再這樣下去會擦槍走火，柯文哲表示，他媽常說，相罵沒好話，一開始如果沒有克制的話，後面罵起來就很難有好話了。



記者接著詢問，市長之前不是也曾講過小英在操弄芒果乾，柯文哲表示，2020的選舉如果是1對1，那就是回到藍綠對決，而這次選舉比較糟糕的地方，就是到現在為止，他都還沒看到雙方在談政策。



記者詢問，昨天民眾黨有公布不分區“立委”海選辦法，請問有沒有預定要海選出多少位，柯文哲表示，向天下徵才，開放政府、全民參與、公開透明是他們一貫的政治理念，從2014到現在，他們為了改革台灣的間接民主制度，不要讓人民只有投票時才跟政府發生關係，這幾年來他們做了很多像公民事務委員會、廉政透明委員會，開放讓社會報名，也讓外面的人有機會進來參與，真正落實民主政治為人民所共有，所以他們這次也是延續過去的經驗，讓大家來報名當他們的不分區“立委”，他們也會成立遴選委員會，有優秀的人才就直接列入名單前面的部分，如果是條件好有幹勁有理想的年輕人，他們就把他排在名單的後半部，讓他可以先進去“立法院”當助理，給台灣年輕人一個不用靠背景就能參與政治的機會。



記者接著詢問，不分區“立委”名單是不是已經有些人選，那海選還會選多少人，有可能會排進安全名單嗎？柯文哲表示，其實會有多少人來報名他們現在還不可知，有好的他們就把他往前排，年經有幹勁且有意願的，他們就先安排他進去“立法院”當助理，他是覺得他們現在這個辦法還不錯，畢竟他們以台北市這個層級去找人還是難免會有偏頗，其實他們也可以問問郭董那邊，看有沒有好的人才可以介紹，所以希望透過網路讓他們的徵才更多元。



記者詢問，昨日市政行程的活動中，民眾黨籍候選人在市長身邊，會不會不太好，柯文哲表示，在市府機關內的活動不會讓黨的候選人這樣站，如果是辦在戶外場地，那就當成一般民眾看待，不過市政府舉辦的活動他們也會盡量避免。