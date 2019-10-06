新北金門同鄉熱情　李佳芬傾訴選舉驚滔駭浪

李佳芬出席新北市金門同鄉會活動。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月6日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天代夫出征，連跑新北中和、新店、三峽、板橋、樹林、三重替國民黨8位“立委”參選人輔選，中午來到新北市金門同鄉會，受到現場鄉親熱烈歡迎。李佳芬表示，這一路走來經歷了人生從來沒有經歷過的驚滔駭浪，＂雖然現在是辛苦的，但是我們永遠懷抱希望！＂，希望和大家攜手合作，共創國家更美好的未來。



李佳芬今新北拜票行程滿檔，原訂12點10分前往金門同鄉會晶豪會館的餐敘，卻遲到40分鐘，將近快1點才抵達，韓粉苦等卻絲毫不減支持熱情，不斷有人在大門口及電梯門等待，李佳芬到場後，原本空曠的走廊瞬間又擠滿了人潮，可看出看出李佳芬的高人氣。



新北市金門同鄉會今天在中和狀元樓菁豪會館席開65桌，600多位金門鄉親與會，國民黨“立委”林德福、陳玉珍、柯志恩和金門縣長楊鎮浯等人也出席參加。中午李佳芬在護衛軍和前台北縣長周錫瑋、台北市議員王鴻薇、新北市議員唐慧琳等陪同下來到會場，受到現場鄉親熱烈歡迎，高喊“韓國瑜當選！”



李佳芬表示，她父親曾在金門823砲戰死裡逃生，才能生下她，金門對他們家來說是非常親切的。金門從過去的風風雨雨到現在的繁榮，金門縣長楊鎮浯努力的建設可說是功不可沒。



李佳芬說，這一路走來像是坐雲霄飛車，經歷了人生從來沒有經歷過的驚滔駭浪，雖然外面很多風風雨雨，＂我相信金門鄉親是最愛我的，金門鄉親最支持“中華民國”！＂因為早期有金門鄉親的保護，才守護台澎金馬的安全，她特別代替韓國瑜來到現場向鄉親致意。



林德福痛批民進黨執政的蔡英文無能、傲慢、濫權和酬庸，要現場鄉親明年1月11日大選力挺韓國瑜，讓國民黨“立委”過半。陳玉珍表示，明年這場選舉非常關鍵，也請託鄉親讓“中華民國”有永續安康的未來。