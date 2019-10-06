柯文哲妻爆料　扁指蔡英文卸責講肖話

陳佩琪臉書還原與扁談話現場。（擷取自陳佩琪臉書） 中評社台北10月6日電／針對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲要找的市長選舉“戰犯”是不是“總統府”秘書長陳菊？柯妻陳佩琪6日PO文還原在之前在陳水扁家聊天的現場指出，雙方聊天，每個人通常都只記得自己喜歡聽的，那天跟陳水扁聊到2018台北市長選舉怎麼搞成這樣（民進黨不再與柯合作，自行提名姚文智參選），她因曾問過柯文哲，因此回應說，蔡英文說是民進黨選對會決定的，蔡也沒辦法。



陳水扁當場十分訝異地說，什麼？他也做過黨主席，選對會是他任命的耶，他是叫他們去收資料來報告， 不是叫他們去決定囉？講肖的（意旨講瘋話）！



柯文哲近日重砲批評府秘書長陳菊，讓民進黨不少人大為光火要求柯道歉，但柯隔天卻以一句“管他的”回應，對此台媒報道，陳水扁提到柯文哲夫妻來家裡拜訪時，聊到2018台北市長民進黨自提人選後，讓柯文哲氣得要找的戰犯就是“新潮流的陳菊”。而柯文哲隔天受訪時則沒有正面否認，他有這樣講嗎？“有那麼清楚嗎？”顯然陳水扁記憶力越來越好了。



陳佩琪臉書全文如下：



先生今天下午要去北車的地下街舉辦簽書會，對於他能名列作家行列，還能辦起簽書會一事，打從心底羨慕，期盼哪天自己也能跟他一樣“夢想成真”！今天從書中CO出一段，又要來考驗大家閱讀長文的耐心…



我很喜歡先生“白色力量”這本書中，他和病人之間的一段互動：‘大老闆因敗血症引發心肺衰竭，經過55天葉克膜的救治後康復出院，半年後又發現淋巴癌，經最好的藥物， 最好的腫瘤醫生診治， 但卻一再復發…病人焦急的問：“柯醫師，還有沒有其他更好的治療方法？”醫師低著頭沉思：“我再想想…”



某天病人突然頓悟了，對醫師說：“我知道我這一關過不了，死定了，謝謝你的努力，你就不要再有壓力了…”聽了這話，兩人都默默無言，相望了半晌，某天午夜11點多，醫師忙完了一整天的事，繞去病房看看這個病人，這時家屬都已經離開了，空蕩蕩的病房變成醫師和病人的午夜會談場所…。