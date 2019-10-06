助國民黨整合郭台銘？黃健庭：我份量不夠啦

黃健庭接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨前台東縣長黃健庭今天應長風基金會邀請進行演講，分享他治理台東的經驗，促成馬英九和鴻海創辦人郭台銘的同台。對此，黃健庭受訪時說，這完全在他意料之外，馬、郭能來是他的榮幸，而他們兩人的溝通管道本來就很順暢，只是沒想到會透過這平台讓兩人一起坐下來。



由於郭台銘與中國國民黨主席吳敦義的見面已觸礁，是否會幫忙國民黨跟郭台銘溝通？黃健庭笑說，我份量不夠啦！他沒有參與這樣的事務，郭台銘不選後他就回歸輕鬆的生活，到處去演講。



黃健庭今天的演講主題為“不一樣〜9年翻轉台東的故事”，主要分享其台東地方治理經驗。長風基金會董事長是前“行政院長”江宜樺，今天的活動安排本是由江先致詞，然後由馬英九和郭台銘致詞，再讓黃健庭演講，但因馬郭同台引發媒體關注，主辦單位臨時調整流程，將馬郭的講話都移到黃的演講後，避免活動失焦。



由於黃健庭是郭台銘本準備參選2020的副手人選，黃會前受訪時，針對郭今天特地到場力挺表示，他謝謝郭的看重，他和郭四個多月前都不認識，之前跟郭走這一段是他人生中的意外，他非常感謝郭。



至於意外成馬英九和郭台銘的橋樑？黃健庭說，他們溝通管道本來就暢通，透過這平台讓他們一起坐下來的確很意外，他是沒想到會透過這平台。



媒體追問會不會幫忙促進國民黨整合？



黃健庭說，郭台銘是為了國家參選，即使之前有人鼓勵郭獨立參選，但郭還是進入黨的制度，僅管最後很多紛擾，讓他想要脫離這個黨，但他覺得郭還是對黨有很多深厚情誼，在這樣基礎上怎麼合作，可以對台灣好，大家要想想。