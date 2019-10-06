伊拉克局勢緣何驟然緊張？

中評社北京10月6日電／伊拉克多地近日出現大規模抗議活動。這是繼去年夏天南部多省爆發抗議後，伊拉克遭遇的最嚴重示威抗議活動。伊拉克議會下屬的人權委員會5日表示，連日來多地示威抗議引發的暴力衝突已導致93人死亡、近4000人受傷。



新華社報道，分析人士指出，若局勢繼續發展，伊拉克政治走向不確定性陡增，伊拉克和地區安全局勢都將面臨新挑戰。



連日來，在首都巴格達，示威者與防暴警察發生衝突，並試圖衝擊主要政府機構和外國使館所在地“綠區”，甚至還一度封鎖了通往巴格達機場的主要入口。示威抗議活動還蔓延至濟加爾、瓦西特、穆薩納、納傑夫和巴士拉等中部和南部省份，多省政府大樓遭示威者圍堵。



5日，伊拉克總理阿卜杜勒－邁赫迪解除巴格達3日起實施的宵禁，市內交通恢復。伊拉克反恐部隊嚴陣以待，但當日仍有數百名示威者聚集在巴格達東部街區抗議，與安全人員發生衝突。



分析人士指出，在美國發動伊拉克戰爭16年後，伊拉克飽受摧殘的基礎設施重建滯後、公共服務稀缺、失業率居高不下，成為示威活動的主要誘因。此外，伊拉克反恐部隊負責人、為戰勝極端組織“伊斯蘭國”發揮重要作用的將領阿卜杜勒－瓦哈卜·薩阿迪9月末被免職，也引起公眾強烈不滿。



沒有政治黨派或團體公開聲明組織了這些大規模示威抗議。分析人士認為，伊拉克政治派系、民兵組織、教派和部落勢力強大，阿卜杜勒－邁赫迪上台就是各政治派系權衡的結果，本身沒有強有力的政黨支持。考慮到目前示威規模龐大，左右伊拉克政治走向的幕後推手頻頻施壓，伊拉克局勢不確定性陡增。



伊拉克什葉派宗教領袖穆克塔達·薩德爾4日要求阿卜杜勒－邁赫迪領導的政府下台，內閣全體辭職，並在聯合國監督下舉行新的選舉。伊拉克前總理阿巴迪當日也要求提前舉行大選，在2020年組建新的合法政府。



阿卜杜勒－邁赫迪總理4日發表電視講話表示，經歷多年戰亂和教派衝突後，伊拉克政府對基礎設施重建和高失業率等問題沒有“神奇的”解決方案，但他承諾為貧困家庭提供津貼，並敦促示威者保持冷靜、遵守法律。



來自薩拉赫丁省的政治活動家納齊姆·朱布里認為，在伊拉克複雜的政治生態中，政治團體和派系易受外部因素干預，政府出台切實改革舉措面臨重重挑戰。如果政府當前不能有效應對危機，局勢可能繼續動蕩甚至升級。