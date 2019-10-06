公布不分區海選辦法　柯文哲盼向天下徵才

中評社台北10月6日電／台北市長柯文哲今天早上到桃園市龜山仁德宮參拜，他表示，台灣民眾黨公布不分區“立委”海選辦法向天下徵才，除推派“立委”，若條件不錯的年輕人，也可以進入“立法院”從助理做起。



中央社報道，柯文哲上午到桃園市龜山區仁德官參拜並走訪市集，在接受媒體聯訪時記者詢問，市政行程遭批評拉台灣民眾黨內“立委”參選人一起曝光，有行政不中立的疑慮，柯文哲表示，不會讓參選人進到市府內，但若在戶外或由市政府直接舉辦的活動就該避免。



對於記者詢問，台灣民眾黨昨天公布不分區“立委”海選辦法，有否預計選出多少人。柯文哲說，這是向天下徵才也是黨一貫的政治理念。過去因間接民主政治，人民跟政府就只在每4年投票那天有關係，為解決這個問題，自己上任後做了很多改革，也開放讓社會報名進入政府。



柯文哲說，這是延續過去經驗開放大家報名，黨部也會成立遴選委員會，如果是可以的就當“立委”排到前面去，若條件還不錯，可以進入“立法院”從助理做起。自己也曾問過鴻海創辦人郭台銘是否有推薦人選，至於永齡基金會副執行長蔡沁瑜，則暫時沒有列入不分區名單的考量。



記者又問，前“總統”馬英九說蔡英文操作芒果乾，蔡英文則說芒果是馬英九種下。對此，柯文哲指出，過去台灣的政治就是藍綠統獨，也不是說藍綠統獨不重要，但不要把所有的問題簡化成藍綠統獨，雙方都在操縱芒果乾的概念，其實，種芒果的都是農夫，搞破壞都是政治人物。



柯文哲表示，很驚訝2位“總統”會這樣說，畢竟離投票還有90多天希望雙方克制，真的要互相丟泥巴等到最後一個月再講，2020“總統”選舉若是一對一，就是回到藍綠對抗 ，至今仍沒看到雙方講政策，是這次選舉比較糟糕的地方。



記者又問柯文哲，對台北論壇基金會董事長蘇起說，蔡英文連任兩岸會天搖地動的看法，柯文哲說，台灣本來就很多颱風地震，但兩岸關係還是求取穩定，就怕擦槍走火，因此一定要溝通，不然有時真的會誤解，雖然危險是有，但還是要建立溝通管道，雙方要有信任，做最壞的打算、最好的準備，才是政治上比較健康的態度。



媒體問對於台北市警察局長陳嘉昌說，在台北市遊行也是不能蒙面，未來會落實執行，但遭到“內政部長”徐國勇打臉。柯文哲表示，台北市警局有台北市長及“警政署”2個老闆，不管是遊行蒙面或是先前台北車站集會遊行事件，自己的態度是要依法行政或明定SOP，不要讓台北市警局為難。