不滿羅姆尼幫腔民主黨　特朗普叫選民彈劾他

中評社香港10月6日電／美國總統特朗普力抗威脅其政府的彈劾之戰，今天再開陣線，把矛頭指向位高權重的共和黨同志羅姆尼。



國會擴大彈劾調查的同時，特朗普本週連珠炮痛罵民主黨人與媒體之後，今天又在推特放炮，痛批聯邦參議員羅姆尼“是個自以為是的‘驢蛋’，從一開始就和我對著幹”。



羅姆尼昨天說，特朗普要求中國調查正在尋求2020年民主黨總統提名的前副總統拜登，是“錯誤，讓人瞠目結舌”的舉動。



猶他州選出的羅姆尼2012年代表共和黨競選總統，但敗給尋求連任的奧巴馬。



中央社援引报道，特朗普推文說，他聽猶他州的人在講，後悔2018年選出羅姆尼進入參院，“我同意！他是個笨蛋，落入啥都不做的民主黨人圈套！#彈劾羅姆尼”。



特朗普也再次為自己說話，稱7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話的舉動“合宜”。這通電話引發民主黨主掌的聯邦眾議院對特朗普展開彈劾調查。特朗普還說，他要求中國調查拜登父子是關乎貪污，無關政治。



另一位共和黨籍聯邦參議員、緬因州的柯林斯今天也批評說，特朗普促請中國調查拜登父子之舉“非常不當”。



根據“班戈每日新聞報”（Bangor Daily News）報道，柯林斯在緬因州的活動上告訴記者：“我認為總統請中國介入調查政敵，是犯了大錯。”



拜登之子韓特曾任烏克蘭天然氣公司的董事多年，吹哨者舉報特朗普要求澤倫斯基協助調查拜登，眾院民主黨人正在研究能否根據舉報內容彈劾特朗普。