韓國專家：朝美磋商破局是暫時調整步伐

中評社香港10月6日電／韓國峨山政策研究院安保統一中心主任申範哲今天表示，朝鮮和美國在瑞典進行的工作層磋商，與其說是完全破局，倒不如說是“暫時調整步伐”較為恰當。



韓國公營廣播電視台“韓國放送”（KBS）今天上午在時事座談節目“日曜診斷Live”，由申範哲等專家學者針對美國和朝鮮在瑞典斯德哥爾摩的工作層磋商宣告破局進行評析。



國家安保戰略研究院首席研究員趙成烈說，總統文在寅訪問紐約聯合國與美國總統特朗普舉行高峰會談、外交部韓半島和平交涉本部長李度勳與美國國務院對朝鮮特別代表畢根會晤，交涉重點是美國與朝鮮重啟對話後，韓國在韓半島合作上扮演的角色。



趙成烈說，申範哲提及2月在越南河內召開川金二會時，雖然高峰會無疾而終，但朝鮮向美國提出要求30億至100億美元的補償。



他強調，如果韓國啟動朝鮮金剛山旅遊、開城工業園區正常運轉、銜接斷軌的南北朝鮮跨境鐵路，至少會產生2.5億美元的經濟效益。若美國和朝鮮磋商出現嚴重落差，韓國可居中扮演槓桿角色。



中央社援引報道，峨山政策研究院安保統一中心主任申範哲表示，朝鮮和美國在瑞典斯德哥爾摩工作層磋商破局，不禁令人憶起1994年美國與朝鮮間的日內瓦協議，當時美國還認為會在10月22日達成妥協。



申範哲所言的“10月22日達成妥協”是指朝鮮放棄寧邊核研發以換取美國和韓國提供朝鮮輕水核反應爐，不過，朝鮮卻撕毀棄核承諾。



申範哲說，他認為朝韓也在檯面下有所接觸，但不會有具意義的內容協商或交換。