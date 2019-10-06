美國工業步履蹣跚　特朗普堅稱經濟固如磐石

中評社香港10月6日電／在美國總統特朗普總統任期第一年出現短暫榮景後，雖然特朗普仍信誓旦旦經濟有如“磐石”之堅，美國製造業的景氣回彈已經開始瓦解。



汽車廠與鋼鐵廠正逐一關閉；企業一個個宣布裁員，或強制員工休無薪假；工業生產也出現赤字。年尾的展望報告令人憂心忡忡，全球經濟走緩的疑慮正在升高，特朗普對中國與歐洲大打貿易戰，對數千億美元產品加課關稅，可能將美國這全球最大經濟體推向衰退邊緣或掉入衰退深淵。



中央社報道，特朗普準備明年競選連任，他最擔心的，莫過於他2016年驚險奪勝的幾個選區，經濟前景恐最為晦暗。特朗普2016年大選普選票敗給民主黨籍對手希拉里.克林頓，但選舉人票多過對方，贏得白宮寶座。



對此，白宮選擇閉口不談特朗普的貿易政策。



整個9月份，美國新增就業機會減少、主要指數下滑、消費者信心消退，工業生產也減緩。特朗普攻擊民主黨人士、砲轟美國聯邦準備理事會（Fed），每件事都罵，甚至罵媒體唱衰經濟，唯獨不罵自己的貿易政策。



特朗普在9月25日記者會上表示，製造業採購經理人指數（PMI）明顯上揚。他說：“我國正處於經濟史上最強時期。”



但事實並非如此，觀察美國工業健全與否最密切的美國供應管理協會（Institute for Supply Management, ISM）製造業指數，8月跌破了50榮枯界線，為3年來首見。



而特朗普說完那番話的一週後，9月份指數降至47.8，低於8月的49.1，是金融海嘯經濟大衰退以來的新低水準。



ISM製造業調查委員會主席費奧瑞告訴法新社，今年指數下挫幅度，是本世紀以來最大的。費奧瑞說：“簡直有如跳水般直直落。”他並警告經濟衰退風險正在升高，“我認為，如果ISM指數低於50的情況再持續兩個月以上，情況就不太妙了”。