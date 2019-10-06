中國反對美國務卿蓬佩奧對中國的無端指責

中評社北京10月6日電／中國駐北馬其頓大使張佐和中國駐希臘大使章啟月5日就美國國務卿蓬佩奧在訪問北馬其頓和希臘期間無端指責中方表示堅決反對，並重申中國始終致力於促進世界和平與繁榮。



新華社報道，張佐說，近年來，美國經常在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，將正常的科技發展合作政治化，以莫須有罪名，抹黑打壓中國高科技企業，這種行為違反基本的市場精神和國際規則，既不光彩也不道德。中國的科技發展成就是包括廣大科技工作者在內的全體中國人民靠智慧和汗水奮鬥出來的。中國的發展權利，包括中國高科技企業的發展權利，理應得到各方充分尊重。



張佐強調，中方始終根據北馬其頓的需要，與北馬合作改善其基礎設施狀況，幫助其加快經濟社會發展，給北馬人民帶來了實實在在的好處。歷史已經並將繼續證明，中國的發展是世界的機遇。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國將始終在相互尊重的基礎上，同世界各國開展平等互利合作。這不是任何國家、任何人能夠詆毀的。



章啟月表示，中國始終致力於促進世界和平與繁榮，已成為全球發展的主要動力源和國際和平的重要穩定器。中國一貫在平等互利基礎上開展對外合作，堅持平等待人，從不將自身意願強加於人，從不當教師爺。



章啟月說，中希合作是互利共贏的典範。兩國傳統友好，在相互尊重、相互理解、相互信任的基礎上建立併發展了全面戰略夥伴關係，以共商、共建、共享為原則共建“一帶一路”，以交流互鑒為宗旨共倡文明對話。當前，中希關係正在進一步深化拓展，這是任何逆風和暗流都阻擋不了的。