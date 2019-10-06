郭董問觀眾　黃健庭適合當台北市長？滿場掌聲

郭台銘致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘今天參加中國民黨籍前台東縣長黃健庭專題演講，大讚黃是不可多得的人才，他從五月就鎖定黃當他的副手，從沒改變過。郭接著話鋒一轉，批評中國國民黨有這麼好的人才，為什麼不被重用，好好被發掘，國民黨系統有問題。郭最後還問現場來賓，台北市長柯文哲二年後就要退休，黃健庭適不適合當台北市長？引來現場一陣掌聲。



黃健庭今天應長風基金會邀請進行演講，分享他治理台東的經驗，意外促成馬英九和鴻海創辦人郭台銘的同台。



郭台銘在黃健庭演講後表示，黃是他心中副手的不二人選，外面很多人說他因找不到副手而不參選，這是錯的，他從一開始就決定找黃當副手，從沒改變過，雖然兩人宗教信仰不同，黃送了他本聖經，之前他遇到問題會翻來看看，這次退選的心情也確實平靜很多。



郭台銘也說，他選黃健庭當副手，主要除了看重黃的能力以外，最重要是其人格特質，因為能力可以後天培養跟學習，但人格無法後天培育。另外，黃的妻子陳伶燕，大家只要認識五分鐘就會喜歡上她，待人接物非常親切，默默幫黃分憂解勞，絕不干政。郭意有所指的說，台灣的夫人政治文化就要像馬英九夫人周美青和陳伶燕一樣，這是根本，因為大家是投票選黃跟馬，不是選他們的夫人。



郭台銘強調，黃健庭也認為經濟是最重要，這是我們一拍即合的原因，選舉大家開很多支票，那就要兌現，開支票誰不會，但你要會兌現。



郭台銘接著向全場表示，但很可惜最後他不選了，讓這麼好的人才流失，他現在有個問題，雖然他現在無黨了，但國民黨有這麼多好的人才，為什麼不被重用好好被發掘，國民黨系統有問題，好人才不能為國所用。