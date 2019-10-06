上海加快推進第二屆進博會13項重點項目

中評社北京10月6日電／新華社報道，記者從上海市住建委獲悉，第二屆中國國際進口博覽會重點建設的13個項目正按計劃加快推進，其中部分項目已建成投運。



在場館改造方面，國家會展中心1號館、2號館由單層展館改造成雙層展館，增加了近6萬平方米的展覽面積，以滿足“一鋪難求”的進博會展覽需求。目前，該項目土建結構已基本完成，正全速開展機電安裝，計劃10月中旬完成驗收和移交。



在配套市政設施方面，國家會展中心地下人行通道東段、西段，國家會展中心下沉廣場段和虹橋進口商品保稅物流倉庫已完成竣工驗收；二層步廊東延伸二期完成主體結構，計劃本月建成投運。



據上海市住建委有關負責人介紹，國家會展中心地下人行通道和二層步廊東延伸二期等項目的建成，將在虹橋商務區與國家會展中心之間形成地面、地下、空中三位一體的人行交通系統格局，最大程度解決兩個區域的互動聯繫，可大大促進會展服務的提升。



此外，二層步廊東延伸二期橋梁採用輕盈的脊骨梁和鋼桁架結構，景觀效果呼應虹橋商務區核心區和已建二層步廊，將為第二屆進博會再添“美麗一筆”。



據悉，今年場館內原有現場標識標牌等將被重新設計優化，為參展商及參展人員提供更清楚、更明確的指引路線。同時，為積極響應上海市垃圾分類的實施要求，今年進博會將按標準配置乾濕垃圾桶；增加移動消防設施配置保障安全等。



值得一提的是，作為進博會重要配套項目——今年建設的虹橋進口商品保稅物流倉庫，將成為發揮進博會溢出效應的重要平台。



據上海市住建委有關負責人介紹，作為進口博覽會功能輻射承接平台，虹橋保稅倉庫將引進符合資質要求的全球企業入駐平台，為高附加值外貿企業、國際名牌企業及消費客戶群體打造常年保稅倉儲場所。該項目除可實現常年展示的交易功能外，還將開展保稅物流相關業務，以滿足進口商品展示、批發、零售等功能要求。同時，虹橋保稅倉庫還將通過制度創新，讓消費者可以在場所內直接購物消費，充分放大進口博覽會的帶動效應和溢出效應。